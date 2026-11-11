11/11/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數218889張，增172張
《經濟通通訊社11日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為218889張，較前增172張；若計入其他月份的未平倉合約，總數244692張，增359張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/11(二)
|218889
|172
|244692
|359
|09/11(一)
|218717
|-12272
|244333
|-12181
|06/11(五)
|230989
|-40654
|256514
|-40934
|05/11(四)
|271643
|17031
|297448
|17191
|04/11(三)
|254612
|8861
|280257
|9786
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/11(二)
|122584
|988
|137300
|998
|09/11(一)
|121596
|-4531
|136302
|-4494
|06/11(五)
|126127
|-7542
|140796
|-7684
|05/11(四)
|133669
|9803
|148480
|9262
|04/11(三)
|123866
|-7291
|139218
|-7022
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數