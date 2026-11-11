11/11/2026 19:08

《再戰明天》日本公布PPI，領展中芯公布業績

《經濟通通訊社11日專訊》日本公布PPI，及領展中芯公布業績，料為周四（12日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間9:30am，日本央行審議委員淺田統一郎發表講話。晚上9:30pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克與學生交流。



*英國公布第三季GDP，美國公布成屋銷售*



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布10月生產者物價指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.3%，年率升幅料由6.8%收窄至6.5%。3:00pm，英國公布第三季出口，季率升幅料由2.8%收窄至0.8%；第三季國內生產總值季率升幅料由0.5%擴大至0.7%，年率升幅料由1.4%擴大至1.9%；第三季進口季率料由持平升上0.6%；9月服務業指數月率料維持不變；9月工業生產月率料由0.8%逆轉至下滑0.4%，年率升幅料由1.6%擴大至2.8%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由171.8萬降至171萬；首次申請失業救濟金人數料由18.9萬升至19.5萬。11:00pm，美國公布10月成屋銷售，料由399萬降至385萬，月率料由1.5%逆轉至下滑3.5%。



在本港，明日公布業績的公司有:領展房產基金(00823)、中芯國際(00981)、中國黃金國際(02099)等。(wa)