11/11/2026 19:04
《日入而息》長和據報因市況暫停分拆屈臣氏雙重上市計劃，美財長指中美已就AI設立新對話機制
|長和(00001)據報因應當前市況，暫停分拆屈臣氏雙重上市計劃
|市建局指土瓜灣道/榮光街項目接獲3份標書
|許正宇稱金管局正積極落實透過外滙基金適度增持黃金；立法會二讀證券及期貨修訂條例草案，引入房託基金併購與私有化機制
|金發局就吸引耐心資本提三項建議，倡拓寬產品種類，多元化股權投資產品；養老基金投資取態比保險資金更保守，偏好於固定收益、債券類產品
|證監會點名楊官華旗下大阪酒店式公寓項目為可疑投資
|世界數碼及人工智能排名，香港列第11位，政府指反映香港為最具競爭力經濟體之一
|美財長表示中美已就AI展開對話，並設立新對話機制；美財長指中美已就AI設立新對話機制，防範共同風險及避免誤解；黃仁勳事件下美官員促收緊對華先進AI芯片限制，北京指對相關問題立場一貫
|美媒指黃仁勳與黃樂關係促成75億美元英偉達晶片運往中國；黃樂據報曾持香港特區護照赴台，台方稱已廢止相關許可禁再入境
|日媒指中日領導人APEC場邊會談相關協調不順；中日領導人是否將在APEC會晤？中國外交部表示積極履行東道主義務
|國泰航空(00293)行使11架空中巴士飛機購買權，預期最快2031年付運基本價格近400億元
|太古(01972)曼谷Upper House Residences本周末於香港開售，當地已累售逾100伙
|京東(09618)據報內測獨立短劇產品「京東追劇福利社」，擬通過短劇帶貨
|中國據報就徵收政府債利息收入所得稅，對部分銀行展開調研
|新華社指離岸信託收益徵稅平穩有序推進，已申報超1600億元
|長江存儲據報仍推進IPO，力爭最快明年首季登陸科創板
|恒指全日跌241點收報24315，AI概念股逆市走強，北水恢復淨流入46億元
|滬綜指收升0.46%三連漲，光通訊板塊強勢
|歐元最新報1.1137/38，日圓最新報158.96/00
|日清食品(01475)首三季純利升4.2%至2.7億元
|宏芯宇(02681)暗盤報69.95元，低招股價近4%
|一微科技(02065)暗盤報12.7元，高招股價逾28%
|新荷花(2206)首掛較招股價高近28%一手賺555元，超購2190倍下限定價；首掛收高近72%每手賺1440元，下限定價盤中曾升1.2倍
|劍橋科技(06166)H股午後升幅擴大至19.6%，報66.1元，公司否認被砍單傳聞兼稱明年擴大產能
|世茂集團(00813)清盤呈請聆訊延期下月23日
|和譽(02256)一款抑制劑獲美國當局批准治療TGCT
|國泰航空(00293)行使11架空中巴士飛機購買權，預期最快2031年付運基本價格近400億元
|中石化增持中石化冠德(00934)18.4萬股，持股量升至61%
|光大控股(00165)現價跌2.7%，報4.785元，訴訟遭法院凍結所持光大證券逾1億A股佔3%股權，已申請覆議裁定
|HGC環電委任Fred為行政總裁，接替郭詠邦職務
|京東(09618)據報內測獨立短劇產品「京東追劇福利社」，擬通過短劇帶貨
|太古(01972)曼谷Upper House Residences本周末於香港開售，當地已累售逾100伙
|工銀亞洲成功完成香港地區首筆「數幣達」跨境匯款
|渣打銀行(02888)支持中國財政部首次在加拿大發行40億元人民幣主權債券
|東亞銀行(00023)與友邦香港慶祝銀行保險合作5周年，陳俊桂稱新保費業務穩步上揚
|淘寶閃購深圳試水外賣店品牌「吉哇食堂」，主打平價簡餐
|MiniMax(00100)發布MiniMax H3-Image並開放權重
|遇見小麵(02408)創辦人承諾延長股份禁售期至明年12月
|天譽置業(00059)要求上市覆核委員會覆核上市委員會決定
|中國電力(02380)附屬批出項目工程合約，涉資約7.1億人幣
|歌禮製藥-B(01672)已向美國食品藥品監督管理局遞交用於肥胖症治療的新藥臨床試驗申請
|南京熊貓電子(00553)大信辭任核數師，建議天職國際接任
|包浩斯國際(00483)附屬購新峰花園御峰苑物業，擬將用作員工宿舍
|勝龍國際(01182)建議股份溢價削減進賬約11億元
|國泰航空(00293)馬焜圖辭任公司獨立非常務董事，何強磊獲委任
|長和(00001)據報因應當前市況，暫停分拆屈臣氏雙重上市計劃
|中銀香港(02388)全力支持第九屆進博會貿易投資對接會
|百度(09888)發布最新基礎模型文心5.5 Flash Preview
|發改委官員調研國能准能集團，了解煤炭價格成本變化及管控措施成效等
|愛達花城號、魔都號同泊吳淞口，國產郵輪邁入雙船運營新時代
|中國據報就徵收政府債利息收入所得稅，對部分銀行展開調研
|人行1870億逆回購利率持平，淨回籠30億
|華為宣布全新子品牌「OSTA星芒」11月20日首秀，享界V8同場上市；華為新型存儲系統明日啟動試用，聚焦AI溫冷數據存儲
|均勝電子向宇樹科技交付首台機器人高算力大腦背包
|長江存儲據報仍推進IPO，力爭最快明年首季登陸科創板
|大摩指中國AI邁向商業化，企業軟件及AI代理料成下一階段受益者
|路透指大眾安徽暫未計劃未來兩年在中國推出新電動車
|台股收升3.62%，報44257.15點
|台灣網民熱捧大陸微短劇，國台辦表示歡迎並支持台灣業者參與創作
|黃樂據報曾持香港特區護照赴台，台方稱已廢止相關許可禁再入境
|發改委表示深入實施共建「一帶一路」科技創新行動計劃
|中國外交部指李強11月13-15日訪問泰國，15-16日赴菲律賓出席中國-東盟會議
|日媒指中日領導人APEC場邊會談相關協調不順；中日領導人是否將在APEC會晤？中國外交部表示積極履行東道主義務
|美財長表示中美已就AI展開對話，並設立新對話機制；美財長指中美已就AI設立新對話機制，防範共同風險及避免誤解；黃仁勳事件下美官員促收緊對華先進AI芯片限制，北京指對相關問題立場一貫
|美媒指黃仁勳與黃樂關係促成75億美元英偉達晶片運往中國
|美媒指貝森特受到來自伊朗生命威脅，從華盛頓住所轉移至軍事基地
|特朗普據報5月赴華途中，已獲魯比奧告知黃仁勳與黃樂之事，被批置若罔聞；美媒指黃仁勳已回英偉達上班，試圖營造「一切如常」；黃樂丈夫起底，32歲當上基金總經理，有「最年輕基金公司總經理」之稱
|英國籲民眾做好防災準備掀囤貨潮，罐頭樽裝水銷量飆升
|金價守穩4000美元關口，漲至每盎司4062美元，反映避險需求
|日債跟隨美債息率漲勢，2年期債息漲至1.835%
|達拉斯聯儲行長倡再加息兩次，費城聯儲行長表示逐步收緊貨幣政策合適；美短期債息創關稅危機以來最大漲幅，分析指聯儲局抗通脹落後，市場憂需加息50個基點；高盛調整利率預測，料今年12月及明年3月各加息25個基點；達利歐指中期選舉帶來新財政挑戰，或引發美國市場動盪
|Anthropic IPO需求強勁，擬提高發行價，估值增至1.5萬億美元
|CoreWeave上調年度營收展望，緩解市場對其業務放緩擔憂
|OpenAI第三季營收據報增長近50%，首達100億美元
|英偉達獨立董事聘知名律師事務所調查黃仁勳事件；分析指黃仁勳是公司核心DNA，英偉達如失黃仁勳，市值恐大跌三分一
(zz)
|金發局就吸引耐心資本提三項建議，倡拓寬產品種類，多元化股權投資產品；養老基金投資取態比保險資金更保守，偏好於固定收益、債券類產品
|香港入境處與深圳邊檢香園圍管制站進行演練
|北環線主線支線合併推展，政府提降成本措施但強調嚴謹把關
|中國財政部表示11月16日當周在港發行美元主權債券，規模不超20億美元
|立法會二讀證券及期貨修訂條例草案，引入房託基金併購與私有化機制
|證監會點名楊官華旗下大阪酒店式公寓項目為可疑投資
|房委會據報將討論下期居屋銷售起，家有新生嬰白表申請按揭升至95%
|政府擬明年1月起推「照顧家庭假」，公務員每年可享最多12小時
|新華社指離岸信託收益徵稅平穩有序推進，已申報超1600億元
|世界數碼及人工智能排名，香港列第11位，政府指反映香港為最具競爭力經濟體之一
|許正宇稱金管局正積極落實透過外滙基金適度增持黃金
|丘應樺建議每人每電訊商電話卡登記上限減至3張，買賣電話卡刑事化
|甯漢豪稱大致完成調查ONE STANLEY鋼筋事件，就檢控工作徵詢律政司意見
|李嘉誠再推動Histotripsy無創手術，提供30個臨床試驗名額，香港成為亞洲首個腎臟癌臨床試驗城市
|市建局指土瓜灣道/榮光街項目接獲3份標書
|保監局禁止林嘉傑申請保險中介人牌照九個月
|黃錦輝涉醉駕被控4罪，承認一項不小心駕駛罪，案件押後至11月26日處理
|野村據報本港增聘銀行家，重建股票資本市場業務