12/11/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數216287張減2602張
《經濟通通訊社12日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216287張，較前減2602張；若計入其他月份的未平倉合約，總數242151張，減2541張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/11(三)
|216287
|-2602
|242151
|-2541
|10/11(二)
|218889
|172
|244692
|359
|09/11(一)
|218717
|-12272
|244333
|-12181
|06/11(五)
|230989
|-40654
|256514
|-40934
|05/11(四)
|271643
|17031
|297448
|17191
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/11(三)
|123005
|421
|137785
|485
|10/11(二)
|122584
|988
|137300
|998
|09/11(一)
|121596
|-4531
|136302
|-4494
|06/11(五)
|126127
|-7542
|140796
|-7684
|05/11(四)
|133669
|9803
|148480
|9262
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數