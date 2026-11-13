13/11/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數229865張減2013張
《經濟通通訊社13日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為229865張，較前減2013張；若計入其他月份的未平倉合約，總數309165張，減978張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/11(四)
|229865
|-2013
|309165
|-978
|11/11(三)
|231878
|-4012
|310143
|-4205
|10/11(二)
|235890
|5666
|314348
|6670
|09/11(一)
|230224
|-24301
|307678
|-22885
|06/11(五)
|254525
|-35545
|330563
|-35387
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/11(四)
|92349
|4272
|150929
|4512
|11/11(三)
|88077
|9997
|146417
|10173
|10/11(二)
|78080
|-121
|136244
|929
|09/11(一)
|78201
|-4123
|135315
|-3113
|06/11(五)
|82324
|15381
|138428
|16272
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數