16/11/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數132645張，增969張
《經濟通通訊社16日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(13日)共為132645張，較前增969張；若計入其他月份的未平倉合約，總數156763張，增1256張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/11(五)
|132645
|969
|156763
|1256
|12/11(四)
|131676
|3152
|155507
|3280
|11/11(三)
|128524
|-1795
|152227
|-1844
|10/11(二)
|130319
|3717
|154071
|4097
|09/11(一)
|126602
|-10116
|149974
|-9950
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/11(五)
|36839
|1316
|50183
|1543
|12/11(四)
|35523
|261
|48640
|515
|11/11(三)
|35262
|-1277
|48125
|-1073
|10/11(二)
|36539
|1061
|49198
|1338
|09/11(一)
|35478
|-1539
|47860
|-1284
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數