16/11/2026 19:19

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國公布10月零售銷售等經濟數據

▷ 京東集團等公司17日公布業績

▷ 多國央行及國際會議16至18日舉行活動

《經濟通通訊社16日專訊》美國公布零售銷售等數據，及京東公布業績，料為周二（17日）市場焦點。*聖路易斯聯儲總裁發表演講，英國公布失業率*各國重要經濟活動方面，2026年亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會舉行（至18日）。俄羅斯外長拉夫羅夫參加東盟峰會。第29屆東盟與中日韓峰會舉行，東盟領導人與中國、日本和韓國領導人舉行會晤。歐洲財金領導人在法蘭克福舉行年度會議。周二本港時間8:00am，新西蘭央行將在發布金融穩定報告後舉行線上媒體發布會。8:30am，澳洲央行公布2026年11月貨幣政策會議記錄。5:00pm，歐洲央行執委奇波洛內參與預先錄製演講。晚上8:30pm，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆發表演講。數據方面，周二3:00pm（本港時間．下同），英國公布10月失業率。9:30pm，美國公布10月出口物價，月率升幅料由2.2%收窄至0.4%；10月進口物價，月率升幅料由1.1%收窄至0.8%；10月零售銷售月率升幅料由0.8%收窄至0.2%。10:15pm，美國公布10月產能利用率，料由76.9%降至76.8%；10月工業生產月率升幅料由0.7%收窄至0.1%。11:00pm，美國公布11月NAHB房屋市場指數，料維持於29。在本港，明日公布業績的公司有:騰訊音樂-SW(01698)、京東物流(02618)、京東集團-SW(09618)等。另外，英偉達(US.NVDA)周二收市後公布業績。美國聯儲局周三（18日）公布10月會議紀錄。第33次亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議將於周三及周四（19日）在深圳舉行。Anthropic預計周四上市。(wa)