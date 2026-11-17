17/11/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數232660張，減643張
《經濟通通訊社17日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為232660張，較前減643張；若計入其他月份的未平倉合約，總數313019張，減776張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/11(一)
|232660
|-643
|313019
|-776
|13/11(五)
|233303
|3438
|313795
|4630
|12/11(四)
|229865
|-2013
|309165
|-978
|11/11(三)
|231878
|-4012
|310143
|-4205
|10/11(二)
|235890
|5666
|314348
|6670
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/11(一)
|87597
|-4743
|146545
|-4475
|13/11(五)
|92340
|-9
|151020
|91
|12/11(四)
|92349
|4272
|150929
|4512
|11/11(三)
|88077
|9997
|146417
|10173
|10/11(二)
|78080
|-121
|136244
|929
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數