17/11/2026 18:09

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大指數顯著下跌，道指跌1.41%

▷ 多名美聯儲官員將於今晚發表講話

▷ 美國今晚公布零售銷售等經濟數據

《經濟通通訊社17日專訊》美股昨日顯著下挫，投資者憂慮英偉達(US.NVDA)管理層變動對AI產業前景的影響，並在公司公布季度業績前調整持倉，加上美國收緊先進AI晶片對華出口限制，進一步打擊市場氣氛。道指收市跌739.38點或1.41%，報51608.17點；標指跌145.08點或1.92%，報7416.59點；納指跌626.52點或2.49%，報24509.76點。港股方面，恒生指數收市報23508，跌245點或1%，成交1981億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆發表演講。10:10pm，美聯儲理事沃勒發表講話。10:30pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克發表演講。18日凌晨2:30am，歐洲央行首席經濟學家連恩發表演講。數據方面，今晚9:30pm，美國公布10月出口物價，月率升幅料由2.2%收窄至0.5%；10月進口物價，月率升幅料由1.1%收窄至0.7%；10月零售銷售月率升幅料由0.8%收窄至0.1%。10:15pm，美國公布10月產能利用率，料由76.9%降至76.8%；10月工業生產月率升幅料由0.7%收窄至0.1%。11:00pm，美國公布11月NAHB房屋市場指數，料維持於29。在美國，今日公布業績的公司有：迪士尼(US.DIS)、家得寶(US.HD)、虎牙(US.HUYA)、京東(US.JD)、名創優品(US.MNSO)、英偉達(US.NVDA)、騰訊音樂(US.TME)、微博(US.WB)、中通快遞(US.ZTO)等。(wa)