17/11/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數219097張減逾二萬一張
《經濟通通訊社17日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為219097張，較前減21454張；若計入其他月份的未平倉合約，總數249290張，減19672張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/11(一)
|219097
|-21454
|249290
|-19672
|13/11(五)
|240551
|11410
|268962
|13567
|12/11(四)
|229141
|12854
|255395
|13244
|11/11(三)
|216287
|-2602
|242151
|-2541
|10/11(二)
|218889
|172
|244692
|359
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/11(一)
|123559
|-9930
|141302
|-8258
|13/11(五)
|133489
|10369
|149560
|11535
|12/11(四)
|123120
|115
|138025
|240
|11/11(三)
|123005
|421
|137785
|485
|10/11(二)
|122584
|988
|137300
|998
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數