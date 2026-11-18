18/11/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數132274張，增1704張
《經濟通通訊社18日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為132274張，較前增1704張；若計入其他月份的未平倉合約，總數156872張，增2126張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/11(二)
|132274
|1704
|156872
|2126
|16/11(一)
|130570
|-2075
|154746
|-2017
|13/11(五)
|132645
|969
|156763
|1256
|12/11(四)
|131676
|3152
|155507
|3280
|11/11(三)
|128524
|-1795
|152227
|-1844
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/11(二)
|35765
|548
|49369
|822
|16/11(一)
|35217
|-1622
|48547
|-1636
|13/11(五)
|36839
|1316
|50183
|1543
|12/11(四)
|35523
|261
|48640
|515
|11/11(三)
|35262
|-1277
|48125
|-1073
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數