18/11/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數233369張，增709張
《經濟通通訊社18日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為233369張，較前增709張；若計入其他月份的未平倉合約，總數313641張，增622張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/11(二)
|233369
|709
|313641
|622
|16/11(一)
|232660
|-643
|313019
|-776
|13/11(五)
|233303
|3438
|313795
|4630
|12/11(四)
|229865
|-2013
|309165
|-978
|11/11(三)
|231878
|-4012
|310143
|-4205
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/11(二)
|90772
|3175
|149778
|3233
|16/11(一)
|87597
|-4743
|146545
|-4475
|13/11(五)
|92340
|-9
|151020
|91
|12/11(四)
|92349
|4272
|150929
|4512
|11/11(三)
|88077
|9997
|146417
|10173
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數