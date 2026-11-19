19/11/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數234079張，增710張
《經濟通通訊社19日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為234079張，較前增710張；若計入其他月份的未平倉合約，總數315129張，增1488張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/11(三)
|234079
|710
|315129
|1488
|17/11(二)
|233369
|709
|313641
|622
|16/11(一)
|232660
|-643
|313019
|-776
|13/11(五)
|233303
|3438
|313795
|4630
|12/11(四)
|229865
|-2013
|309165
|-978
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/11(三)
|93272
|2500
|153171
|3393
|17/11(二)
|90772
|3175
|149778
|3233
|16/11(一)
|87597
|-4743
|146545
|-4475
|13/11(五)
|92340
|-9
|151020
|91
|12/11(四)
|92349
|4272
|150929
|4512
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數