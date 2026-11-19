19/11/2026 17:28
《外圍焦點》美聯儲官員發表講話，美國公布申請失業金人數
摘要
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▷ 美股三大指數收盤漲跌互現
▷ 美國將公布失業金申請人數
▷ 美聯儲官員今晚至凌晨發表講話
▷ 美國將公布失業金申請人數
▷ 美聯儲官員今晚至凌晨發表講話
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行執委埃爾德森出席銀行業監管新聞發布會，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表講話。8:30pm，歐洲央行管委馬赫盧夫發表講話。9:30pm，歐洲央行總裁拉加德參加線上對話。9:50pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克發表講話。10:25pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利出席座談會，美聯儲副主席杰斐遜線上參加。11:00pm，歐洲央行銀行監管委員會委員唐納利參加爐邊談話。20日凌晨1:30am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參加問答環節。3:15am，美聯儲理事巴爾發表演講。
數據方面，今晚9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由169.7萬升至170.3萬；首次申請失業救濟金人數料由20萬降至19.8萬。11:00pm，美國公布10月領先指標，料維持不變。明日凌晨零時，美國公布11月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料維持於11。
在美國，今日公布業績的公司有：阿里巴巴(US.BABA)、微牛(US.BULL)、網易有道(US.DAO)、富途控股(US.FUTU)、拼多多(US.PDD)、萬物新生(US.RERE)、沃爾瑪(US.WMT)、滿幫(US.YMM)等。(wa)