19/11/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數219951張減6607張
《經濟通通訊社19日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為219951張，較前減6607張；若計入其他月份的未平倉合約，總數254925張，減6255張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/11(三)
|219951
|-6607
|254925
|-6255
|17/11(二)
|226558
|7461
|261180
|11890
|16/11(一)
|219097
|-21454
|249290
|-19672
|13/11(五)
|240551
|11410
|268962
|13567
|12/11(四)
|229141
|12854
|255395
|13244
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/11(三)
|137190
|8434
|158754
|8909
|17/11(二)
|128756
|5197
|149845
|8543
|16/11(一)
|123559
|-9930
|141302
|-8258
|13/11(五)
|133489
|10369
|149560
|11535
|12/11(四)
|123120
|115
|138025
|240
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數