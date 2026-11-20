20/11/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數143544張，增5855張
《經濟通通訊社20日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為143544張，較前增5855張；若計入其他月份的未平倉合約，總數168931張，增6252張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/11(四)
|143544
|5855
|168931
|6252
|18/11(三)
|137689
|5415
|162679
|5807
|17/11(二)
|132274
|1704
|156872
|2126
|16/11(一)
|130570
|-2075
|154746
|-2017
|13/11(五)
|132645
|969
|156763
|1256
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/11(四)
|41027
|1396
|55007
|1738
|18/11(三)
|39631
|3866
|53269
|3900
|17/11(二)
|35765
|548
|49369
|822
|16/11(一)
|35217
|-1622
|48547
|-1636
|13/11(五)
|36839
|1316
|50183
|1543
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數