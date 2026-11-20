20/11/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數244649張，增逾萬張
《經濟通通訊社20日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為244649張，較前增10570張；若計入其他月份的未平倉合約，總數328733張，增13604張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/11(四)
|244649
|10570
|328733
|13604
|18/11(三)
|234079
|710
|315129
|1488
|17/11(二)
|233369
|709
|313641
|622
|16/11(一)
|232660
|-643
|313019
|-776
|13/11(五)
|233303
|3438
|313795
|4630
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/11(四)
|93069
|-203
|153079
|-92
|18/11(三)
|93272
|2500
|153171
|3393
|17/11(二)
|90772
|3175
|149778
|3233
|16/11(一)
|87597
|-4743
|146545
|-4475
|13/11(五)
|92340
|-9
|151020
|91
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數