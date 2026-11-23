23/11/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數263690張，增逾萬九張
《經濟通通訊社23日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(20日)共為263690張，較前增19041張；若計入其他月份的未平倉合約，總數358154張，增29421張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/11(五)
|263690
|19041
|358154
|29421
|19/11(四)
|244649
|10570
|328733
|13604
|18/11(三)
|234079
|710
|315129
|1488
|17/11(二)
|233369
|709
|313641
|622
|16/11(一)
|232660
|-643
|313019
|-776
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/11(五)
|97128
|4059
|162470
|9391
|19/11(四)
|93069
|-203
|153079
|-92
|18/11(三)
|93272
|2500
|153171
|3393
|17/11(二)
|90772
|3175
|149778
|3233
|16/11(一)
|87597
|-4743
|146545
|-4475
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數