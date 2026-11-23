23/11/2026 17:38

《外圍焦點》英國及美國公布PMI

《經濟通通訊社23日專訊》美股上周五（20日）遭遇猛烈拋售，人工智能相關股份沽壓加劇，拖累三大指數全線急挫。道指收市跌949.73點或1.93%，報48147.33點；標指跌265.44點或3.7%，報6910.39點；納指跌1261.47點或5.28%，報22617.73點。港股方面，恒生指數收市報22383，跌27點或0.1%，成交2531億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾參加關於歐洲經濟一體化和地緣政治風險活動。



數據方面，今日5:30pm，英國公布11月製造業採購經理人指數，料由52.8升至53；11月綜合採購經理人指數料維持於52.9；11月服務業採購經理人指數料由52.8升至53。今晚10:45pm，美國公布11月製造業採購經理人指數，料由54.9降至54.5；11月綜合採購經理人指數料由55.9降至55.6；11月服務業採購經理人指數料由56.1降至55.5。



在美國，今日公布業績的公司有：塗鴉智能(US.TUYA)、世紀互聯(US.VNET)、Zoom通訊(US.ZM)等。(wa)