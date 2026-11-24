24/11/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數146561張，減8138張
《經濟通通訊社24日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為146561張，較前減8138張；若計入其他月份的未平倉合約，總數189985張，減1739張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/11(一)
|146561
|-8138
|189985
|-1739
|20/11(五)
|154699
|11155
|191724
|22793
|19/11(四)
|143544
|5855
|168931
|6252
|18/11(三)
|137689
|5415
|162679
|5807
|17/11(二)
|132274
|1704
|156872
|2126
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/11(一)
|42250
|-4406
|64667
|-1724
|20/11(五)
|46656
|5629
|66391
|11384
|19/11(四)
|41027
|1396
|55007
|1738
|18/11(三)
|39631
|3866
|53269
|3900
|17/11(二)
|35765
|548
|49369
|822
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數