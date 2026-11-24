24/11/2026 17:51

《外圍焦點》歐洲央行副總裁發表演說，英倫銀行委員發表演講

《經濟通通訊社24日專訊》美股三大指數昨日（23日）全線大幅反彈，科技股及人工智能相關股份成為升市火車頭。英偉達(US.NVDA)董事會宣布重新起用聯合創辦人黃仁勳出任行政總裁，消息刺激市場投資情緒回暖，英偉達股價急升31.5%。道指收市升1447.98點或3.01%，報49595.31點；標指升326.78點或4.73%，報7237.17點；納指升1471.82點或6.51%，報24089.56點。港股方面，恒生指數收市報22219，跌164點或0.7%，成交2126億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，歐洲央行副總裁武伊契奇在歐洲經濟整合會議(CEEI)發表特別演說，並參與題為「抵禦衝擊：如何提升歐洲韌性」的央行官員座談會。8:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員格林發表演講。



數據方面，今日5:00pm，德國公布11月IFO-企業信心指數，料由90.2升至90.5。



在美國，今日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩(US.BILI)、金山雲(US.KC)、諾亞控股(US.NOAH)、奇富科技(US.QFIN)、老虎證券(US.TIGR)、唯品會(US.VIPS)、知乎(US.ZH)等。(wa)