24/11/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數241565張減3994張
《經濟通通訊社24日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為241565張，較前減3994張；若計入其他月份的未平倉合約，總數317960張，增17113張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/11(一)
|241565
|-3994
|317960
|17113
|20/11(五)
|245559
|9546
|300847
|25395
|19/11(四)
|236013
|16062
|275452
|20527
|18/11(三)
|219951
|-6607
|254925
|-6255
|17/11(二)
|226558
|7461
|261180
|11890
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/11(一)
|133690
|-2495
|173147
|5349
|20/11(五)
|136185
|-6131
|167798
|635
|19/11(四)
|142316
|5126
|167163
|8409
|18/11(三)
|137190
|8434
|158754
|8909
|17/11(二)
|128756
|5197
|149845
|8543
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數