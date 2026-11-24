24/11/2026 19:16

《再戰明天》美國公布個人消費等數據，理想汽車公布業績

《經濟通通訊社24日專訊》美國公布個人消費等數據，及理想汽車公布業績，料為周三（25日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，新西蘭央行副總裁西爾克發表講話。歐洲央行管理委員會召開非貨幣政策會議。



*澳洲公布CPI，德國公布第三季GDP*



數據方面，周三（25日）8:30am（本港時間．下同），澳洲公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.8%收窄至0.4%，年率升幅料由4.3%擴大至4.7%。2:00pm，日本公布10月工具機訂單。3:00pm，德國公布第三季國內生產總值，年率升幅料由1%擴大至1.2%，經季節調整季率升幅料由0.3%收窄至0.2%。9:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由6.1%降至2.3%；第三季個人消費料由3.8%升上3.9%；10月耐用品訂單料由1.9%降至0.6%；10月個人消費料由0.5%降至0.4%；10月個人所得料由0.2%升上0.4%；連續申請失業救濟金人數料由176.3萬降至173.8萬；首次申請失業救濟金人數料由20.3萬降至20萬。11:00pm，美國公布10月新屋銷售，料由67.6萬降至65萬，月率跌幅料由0.6%擴大至3.8%。



在本港，明日公布業績的公司有:理想汽車-W(02015)等。(wa)