24/11/2026 19:15
《日入而息》中電及港燈明年加電費1.8%及7.9%，小米上季經調整盈利跌57%
|兩電明年加電費，中電加1.8%，港燈加7.9%；港燈明年1月份平均淨電費為每度電176.2仙，按年升7.9%；中電明年1月平均淨電價為每度電143.2仙，按年上調約1.8%；謝展寰指兩電電費差距愈來愈大，港燈完全倚賴傳統化石燃料發電，政府有決心改變結構性問題
|小米(01810)第三季經調整淨利潤按年跌56.8%至48.8億元人民幣
|嗶哩嗶哩－W(09626)第三季經調整淨利潤8.33億元，按年增5.8%
|周大福(01929)中期純利升98.7%至50.3億元，息35仙
|先通醫藥(09941)首掛較招股價低近6%，超購5228倍下限定價；先通醫藥首日掛牌成首隻無紙化新股，唐家成稱標誌港股邁向數碼化 鞏固國際金融中心競爭力；先通醫藥新股收低逾23%，每手蝕600元
|永明表示對美股持「中性」看法，人工智能長期結構性需求仍然穩健
|黃仁勳回朝內幕：特朗普發功成關鍵，派萬斯遊說，英偉達董事會三天內態度逆轉；黃仁勳復職，花旗升英偉達目標價至240美元，惟滙豐摩通審慎；黃仁勳重掌英偉達，美股夜盤續升，華爾街大行調升評級及目標價；英偉達急彈重創淡友，有槓桿做空產品單日暴瀉92%；黃仁勳復職英偉達急彈逾三成，特朗普持倉帳面料最多進帳1500萬美元；黃仁勳據報向董事會承認另有未曝光私情
|華府介入下黃仁勳重回英偉達，中國外交部表示對此不做評論
|阿里回應新加坡子公司被美國列入實體清單：Apex從未轉移受管制先進芯片
|馬斯克力挺黃仁勳重掌英偉達，稱錯誤已糾正，暗諷「順境朋友」毫無價值
|黃循財稱新加坡不希望被當作規避美晶片出口管制的中轉渠道
|恒指跑輸環球全日倒跌164點收報22219，科網及資源股受壓，小米績前挫近4%
|滬綜指收升0.27%，英偉達概念全日強勢
|歐元最新報1.0932/34，日圓最新報159.52/56
|萬保剛集團(01213)中期虧轉盈21.4萬元，息0.25仙
|知乎-W(02390)第三季經調整淨虧損3080萬人幣，按年擴大980萬
|莊士中國(00298)中期扭虧為盈轉賺85萬元
|周大福(01929)中期純利升98.7%至50.3億元，息35仙
|寶光實業(00084)中期虧損按年收窄至2536.5萬元，不派息
|同程旅行(00780)第三季純利升0.8%至9.8億人幣
|老虎國際第三季非公認會計原則純利按季增16.4%，創歷史第二高單季水平
|美高梅中國(02282)宣派特別息每股0.722元
|小米(01810)第三季經調整淨利潤按年跌56.8%至48.8億元人民幣
|華潤醫藥(03320)旗下複方草珊瑚含片獲得澳門中成藥註冊證明書；華潤醫藥旗下華潤雙鶴復方氨基酸注射液（17AA-Ⅲ）獲藥品註冊證書
|騰訊(00700)夥泡泡瑪特(09992)引入碳捕集創新物料製作潮流玩具
|果下科技(02655)創始股東承諾未來一年禁售股份，涉約38%H股
|晶泰控股(02228)主席溫書豪今增持130萬股
|天成控股(02110)停牌，以待發布內幕消息
|路勁(01098)債務償還安排計劃獲債權人投票批准
|加科思(01167)治療直腸癌抑制劑聯合單抗美國臨床試驗完成首例患者給藥
|中國利郎(01234)獨立非執行董事廖達文離世
|先通醫藥(09941)首掛較招股價低近6%，超購5228倍下限定價；先通醫藥首日掛牌成首隻無紙化新股，唐家成稱標誌港股邁向數碼化 鞏固國際金融中心競爭力；先通醫藥新股收低逾23%，每手蝕600元
|華懋東涌東商業發展項目命名「心．匯」，總樓面面積逾126萬平方呎，料2028年首季落成
|吉利等六家中國車企10月在歐新車註冊量同比增71%，佔比躍升至近15%
|滙豐聯席CEO撰文駁「對沖香港」說法，強調對港屬堅實承諾，主場地位無可替代
|譚仔國際夥南豐集團推動制服升級再造項目，退役制服變身型格棒球帽
|華僑銀行推港元定存優惠一個月高達5.5厘，WeLab Bank8個月3.35厘
|知乎(02390)委任王晗擔任公司總裁，將繼續兼任首席財務官
|老恒和釀造(02226)人民法院裁定陳衛忠及陳氏天釀需向原告人償還合共1150萬人幣
|興證國際(06058)附屬約1億元購買票據
|周大福(01929)調整2030年到期88億港元0.375%可換股債券的換股價
|濱海投資(02886)徐焰辭任副總經理及財務總監，王誠接任
|麗珠醫藥(01513)關於三價流感重組蛋白疫苗(LZSN2401)獲得《藥物臨床試驗批准通知書》的公告
|快手(01024)旗下生活服務業務據報本月重啟服務商和商戶補貼
|啟明醫療(02500)自研Cardiovalve TR系統臨床隨訪數據在倫敦首次全球發布
|新世紀集團(00234)附屬3390萬元收購旺角地舖物業
|獅騰控股(02562)謝威廷辭任獨立非執行董事，由陳健民接任
|吉利汽車(00175)發行25億元人民幣中期票據
|中遠海控回應未來運力過剩壓力：訂造新船前將審慎決策
|廣東首10月工業增加值增6.1%，消費增1.2%，固投降8.8%
|浙江表示開展省屬國有控股上市公司市值管理專項行動，穩定市值預期
|中消協表示口腔、生殖健康類醫療消費糾紛多發，警惕誘導消費和過度醫療
|神舟二十四號明早發射，首名外籍航天員進駐中國太空站
|中國修訂嬰幼兒輔食生產許可審查細則，強化原料監管
|人行5160億隔夜逆回購利率持平，淨投放165億
|吳清會見印度駐華大使魏嘉盟，就增進務實合作等交換意見
|廣州表示優化「賣舊買新」補貼政策，買新樓並完成網簽時限延至明年底
|深圳召開座談會，引導上市公司穩定市場預期，工業富聯等參會
|人行在港發兩期共500億元人民幣央票，三個月期利率1.32%、一年期1.41%；人行表示明日將開展8000億MLF操作，縮量2000億；明日開展5000億元7天期逆回購操作
|華為Mate X8發布，性能較上代提升31%，定價12999元起；華為推出首款血糖監測產品，已開啟預售首發價299元；華為鴻蒙終端設備數量突破1億台，余承東稱鴻蒙生態邁入成熟階段
|上海浦東離岸金融規定草案徵求意見，支持數字人民幣跨境離岸基建
|深圳福田13家財險機構成立全國首個「人工智能產業保險共同體」
|6G創新發展部省協同試點啟動，加強攻關沉浸式通信等潛在應用場景
|中國商務部暫緩實施對美兩用物項出口管制措施
|台股收升8.99%，重返四萬關口
|中國與墨西哥成立雙邊經濟工作組，研究增加對華出口
|巴基斯坦空軍中校成中國首位外籍航天員，北京：高度期待
|美再制裁逾20間伊朗影子銀行相關實體，一間位於香港
|特朗普料中國會再購買250架波音飛機
|首10月韓國對華汽車貿易逆差42.3億美元，已超去年全年再創新高
|歐盟12月起對中國等地混動汽車進口量設臨時上限，北京重申保護主義沒有出路
|菲律賓對中國公民十四天免簽入境政策延長一年
|俄多架戰機飛近韓國鬱陵島，韓一度發警報，9000居民須暫避
|新加坡上調2026年經濟增長預測，料GDP增長約6%
|日韓股市高收，韓國KOSPI綜合股指漲6.32%，日經225指數收漲3.91%
|聯儲局內部調查副主席鮑曼有否違反「靜默期」規定
|黃仁勳重掌英偉達提振金股匯，亞股大漲，金價續升，美債孳息回升
|三星電子傳擬擴西安工廠先進NAND快閃記憶體產能
|公安部公布10宗使用AI造謠典型案例，張家界玻璃橋坍塌等在列
|施羅德投資表示市場波動未改對AI長期前景看法，惟明年後發展能見度降
|駿利亨德森表示AI用電需求急升長遠加快轉型，電網及關鍵材料供應瓶頸有助支撐定價能力
|黃仁勳回朝內幕：特朗普發功成關鍵，派萬斯遊說，英偉達董事會三天內態度逆轉；黃仁勳復職，花旗升英偉達目標價至240美元，惟滙豐摩通審慎；黃仁勳重掌英偉達，美股夜盤續升，華爾街大行調升評級及目標價；英偉達急彈重創淡友，有槓桿做空產品單日暴瀉92%；黃仁勳復職英偉達急彈逾三成，特朗普持倉帳面料最多進帳1500萬美元；黃仁勳據報向董事會承認另有未曝光私情
|Megaspeed被列入美國貿易黑名單
|特朗普親自致電參與英偉達董事會會議，介入促成黃仁勳復職
|眾議院候任議長矢言續查英偉達及商務部，促國防法案收緊AI晶片對華出口管制
|華府介入下黃仁勳重回英偉達，中國外交部表示對此不做評論
|阿里回應新加坡子公司被美國列入實體清單：Apex從未轉移受管制先進芯片
|馬斯克力挺黃仁勳重掌英偉達，稱錯誤已糾正，暗諷「順境朋友」毫無價值
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|梁文廣稱ICU人員過渡至新管制組可避免監管真空，建議定期交代巡查成效增公眾信心
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|置地公司、港交所及金門建築將10噸建築廢料轉化為社區防洪沙包
|花旗表示看好阿聯酋與香港走廊前景，2022年至25年間該走廊複合年均增長率超過110%
|貝萊德港元數字流動性基金推出，開放予零售及機構投資者認購
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