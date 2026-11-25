25/11/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數214972張減逾四萬三張
《經濟通通訊社25日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為214972張，較前減43535張；若計入其他月份的未平倉合約，總數362646張，增2376張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/11(二)
|214972
|-43535
|362646
|2376
|23/11(一)
|258507
|-5183
|360270
|2116
|20/11(五)
|263690
|19041
|358154
|29421
|19/11(四)
|244649
|10570
|328733
|13604
|18/11(三)
|234079
|710
|315129
|1488
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/11(二)
|67686
|-20140
|150170
|-2674
|23/11(一)
|87826
|-9302
|152844
|-9626
|20/11(五)
|97128
|4059
|162470
|9391
|19/11(四)
|93069
|-203
|153079
|-92
|18/11(三)
|93272
|2500
|153171
|3393
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數