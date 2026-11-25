25/11/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數200534張減逾四萬一張
《經濟通通訊社25日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為200534張，較前減41031張；若計入其他月份的未平倉合約，總數327189張，增9229張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/11(二)
|200534
|-41031
|327189
|9229
|23/11(一)
|241565
|-3994
|317960
|17113
|20/11(五)
|245559
|9546
|300847
|25395
|19/11(四)
|236013
|16062
|275452
|20527
|18/11(三)
|219951
|-6607
|254925
|-6255
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/11(二)
|100016
|-33674
|167874
|-5273
|23/11(一)
|133690
|-2495
|173147
|5349
|20/11(五)
|136185
|-6131
|167798
|635
|19/11(四)
|142316
|5126
|167163
|8409
|18/11(三)
|137190
|8434
|158754
|8909
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數