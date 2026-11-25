25/11/2026 19:24

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，本港公布進出口數據

《經濟通通訊社25日專訊》韓國央行公布議息結果，及本港公布進出口數據，料為周四（26日）市場焦點。



*日本央行審議委員發表講話，英倫銀行發布金融穩定報告*



周四美國假期休市。各國重要經濟活動方面，韓國央行召開貨幣政策會議。歐洲央行全行委員會會議舉行。歐盟特別歐洲理事會會議舉行（至27日）。本港時間周四9:00am，日本央行審議委員田村直樹發表講話。晚上6:30pm，英倫銀行發布金融穩定報告。



數據方面，周四1:00pm（本港時間．下同），日本公布9月同時指標；9月領先指標。4:30pm，香港公布10月出口，年率升幅料由64.9%收窄至59.4%；10月進口年率升幅料由57.8%收窄至52.9%；10月貿易收支料由負463億港元收窄至負350億港元。5:00pm，歐元區公布10月貨幣供應M3，年率升幅料維持於3.5%。



在本港，明日公布業績的公司有:遠東發展(00035)、進智公共交通(00077)、大昌集團(00088)、凱聯國際酒店(00105)、廸生創建(00113)、新興光學(00125)、中國農產品交易(00149)、六福集團(00590)、中教控股(00839)、位元堂(00897)、維珍妮(02199)等。(wa)