25/11/2026 19:20
《日入而息》安永料明年香港新股集資額三千億望穩守全球三甲，希音上季經調整盈利增27%
|安永料今年香港IPO集資額按年增50%至逾4300億，排行全球第二；預期明年香港IPO集資額逾3000億元，料香港有望穩守全球三甲；料今年A股集資額逾2990億人幣，錄逾170宗新股上市
|希音-W(00625)第三季純利升6.55倍至46.5億美元，經調整盈利升27%；希音與美國聯邦貿易委員會達成協議，將向美國財政部支付1億美元款項
|理想汽車(02015)第三季淨虧損收窄至3.14億人幣，料第四季交付量按年最多增5.3%
|阿里巴巴(09988)據報洽談明年可能發行離岸人民幣和美元債券
|香港電訊(06823)將於明年2月25日終止3G服務，相關資源調配至5G網絡頻譜
|瑞銀料明年底標普500指數目標為8200點，看好財務實力較強超大規模雲端服務商；料美國將於下月及明年3月各加息一次，香港未必「跟足」；料明年全球AI投資將上升至1.4萬億美元
|陳美寶稱港正制訂自主船發展路線圖並推「監管沙盒」，擬於三類場景展開本地測試
|金管局正式推出CMU數字資產平台，實現債券全生命周期無紙化及24小時多幣種結算
|美國據報將對中國等數十個國家加徵關稅，京：不符合任何一方利益
|歐盟據報設500億歐元基金助AI發展，建立歐洲「科技主權」
|特朗普稱曾考慮美國政府入股英偉達，若黃仁勳涉罪或會赦免他
|港股午後轉勢，恒指收跌253點再穿兩萬二刷年半低位，小米績後升幅即日抹平
|滬綜指挫2.03%三個月來最多，失守3500關
|歐元最新報1.0944/45，日圓最新報159.35/37
|中國動向(03818)中期盈轉虧1300萬人幣，不派息
|東江環保(00895)拒收邵陽市政府補償金申請再審，擬計提減值拖累年度純利減少近8000萬元
|永發置業(00287)中期虧轉盈2676萬元，息2仙
|金山軟件(03888)第三季盈轉虧2億人幣，經調整盈利升12%
|亞積邦租賃(01496)中期盈轉虧蝕1148.4萬元，不派息
|潤利海事(02682)中期盈轉虧116.2萬元，不派息
|理想汽車(02015)第三季淨虧損收窄至3.14億人幣，料第四季交付量按年最多增5.3%
|百融智能(06608)料四個月錄得公允價值收益淨額約3億元人民幣
|三和建築集團(03822)中期純利跌50.3%至2356.4萬元，派息7仙
|希音(00625)與美國聯邦貿易委員會達成協議，將向美國財政部支付1億美元款項
|保誠(02378)夥愛爾眼科醫院集團建立策略性合作關係
|宜明昂科(01541)非執行董事徐聰辭任
|上海復旦(01385)擬斥最高1億人幣回購A股作員工持股及股權激勵
|小米、傳音等多家手機廠商據報下調明年出貨預期，因存儲芯片價格持續高企；小米盧偉冰稱料晶片價格續高令經營利潤承壓，堅定推動高端化戰略
|富士康印度子公司遭供應商起訴，追討逾1500萬美元欠款
|比亞迪Ti7設計被裁定侵權Defender越野車，禁止在歐盟生產和出售
|資本集團表示近九成投資者投資時會考慮ESG，AI能源消耗為最重大風險
|金至尊珠寶進軍澳洲連開三店，加速拓展海外市場
|阿里巴巴據報洽談明年可能發行離岸人民幣和美元債券
|卡森國際(00496)附屬出售亞洲灣項目一棟樓宇，總代價約為5.8億人幣
|招商局中國基金(00133)附屬同意以3000萬元人民幣參與元示科技Pre-A輪融資
|希迪智駕(03881)受託人購32.34萬股，總購買價約319.8萬元
|摯達科技(02650)為兩間內地車企附屬公司開發並供應自動充電機器人
|天津銀行(01578)已選舉楊毅為該行董事長
|深高速(00548)獲批發行不超過80億元人民幣公司債券
|魯大師(03601)附屬認購結構性存款產品，涉款2000萬元人民幣
|中廣核電力(01816)台山3號機組開始全面建設，進入土建施工階段
|香港電訊(06823)將於明年2月25日終止3G服務，相關資源調配至5G網絡頻譜
|百融智能(06608)非執董兼薪酬委員會成員廖建文辭世，洪灝獲委任為薪酬委員會成員
|何小鵬稱匯天全球首張有人駕駛eVTOL TC認證進入最後階段；小鵬人形機器人IRON明年1月硬件量產、2月正式發布
|恒地(00012)積分平台H COINS完成升級簡化，會員平均消費金額升22%
|順豪物業(00219)股東Saray減持至2.48%，公眾持股量已恢復最低要求
|金價波動，內地民眾搶購金條，8萬元一條兩小時售罄
|深圳表示堅定不移防風險，牢牢守住不發生系統性區域性金融風險底線
|習近平稱持續高質量推進黨內法規制度建設，更加注重制度執行
|內地首10月美元計非金融類ODI跌9.2%
|內地加快6G布局，八省市各展所長部署產業鏈，瞄準2030年商用
|人行隔夜逆回購6170億、7天期逆回購5000億，共放水6010億，另開展8000億MLF
|神舟二十四號升空順利進入預定軌道，中國太空站首迎外籍航天員
|創業板即將引入做市商制度，深交所促券商積極籌備
|華為2025年專利許可收入約8億美元
|紅果短劇推出「時間鎖」功能可自定觀劇時長，客服：幫助用戶養成更健康使用習慣
|國產冰雪裝備需求激增，造雪機訂單排到2029年
|台股收跌4.8%，再失四萬關報38195.43點
|習近平與巴基斯坦總統互致賀電：中巴航天員攜手叩問蒼穹，是兩國合作重要成果
|中美貿易理事會項下農業工作組首次會議在京舉行，就農產品貿易等深入交流
|泰緬湄公河支流受污染涉中國企業？中國外交部表示不應倉促下結論做判斷
|中葡經貿混委會第11次會議召開，中國商務部表示願擴大進口葡國優質產品和技術
|美踏入感恩節假期，芝加哥奧黑爾機場雷達故障，一度實施臨時停飛令
|美國據報將對中國等數十個國家加徵關稅，京：不符合任何一方利益
|LME收緊鋁倉位監管門檻至30%，加強限制大戶借倉緩解挾倉壓力
|摩根大通及伯恩斯坦齊料2027年油市現供應過剩
|日本10月份PPI上漲4.2%，達36年來最高水平，增強日本央行加息理由
|日本央行前審議委員：2027年年中前或再加息3次，最終升至2%
|澳洲10月核心通脹意外升至3.8%高於預期，抑制減息憧憬刺激澳元走強
|美國技術故障頻傳引起「末日囤貨潮」，冷凍乾燥食品價格自9月飆升12%
|股市反覆太快，高盛料商品交易顧問未來數天或拋售680億美元股票
|金價急挫逾2%，聯儲局加息預期升溫拖累金市
|韓國KOSPI綜合股指收跌6.16%，SK海力士跌11%，日股收跌2.78%
|希音據報遭美國FTC指控欺騙消費者，同意付1億美元和解
|英能源價格上限明年起上調26%，增至2166英鎊，2000萬戶家庭受影響
|千問Go全面開放免費代打電話服務，可訂餐廳、找快遞、尋失物
|商湯(00020)發布及開源圖像生成模型SenseNova U1.6，引入自修正功能增文字準確性
|戴爾第三季收入549.4億美元勝預期，上調第四季AI伺服器收入預測
|瑞銀證券表示中國國產AI加速卡市場2030年或達約2萬億元；料明年全球AI投資將上升至1.4萬億美元
|美封堵中國獲取AI算力漏洞，花旗、渣打及星展等銀行嚴查東南亞數據中心客戶
|Pimco投資總監表示AI顛覆性風險易衝擊市場，美債及優質債券吸引力提升
|歐盟據報設500億歐元基金助AI發展，建立歐洲「科技主權」
|特朗普稱曾考慮美國政府入股英偉達，若黃仁勳涉罪或會赦免他
|美司法部長稱英偉達「良好企業公民」，加州總檢察長堅持繼續調查
|達利歐再發AI警告：新技術不等於優質資產，高槓桿者套現恐令泡沫爆破
|摩通料AI超級周期未完，標普500指數明年底目標8200點，具14%潛在升幅
(zz)
|羅淑佩料全年盛事帶動訪港旅客總消費將升至2380億元；今年全年入境旅遊總消費料升至2381億元，啟德零售館10月銷售額按年增約四成
|陳美寶稱港正制訂自主船發展路線圖並推「監管沙盒」，擬於三類場景展開本地測試
|陳茂波倡歐洲企業與香港業界聯手，為出海內企提供專業服務
|麥美娟稱政府多管齊下營造婚育友善環境，惟官方交友配對未必適用本港；新補助涉款約6.3億，援助基金已用得「七七八八」
|蔡若蓮動議二讀《2026年教育（修訂）條例草案》，引入教師執業證書每3年一續，干犯國安罪者永久失資格
|鄧炳強稱打擊圍標聯合特遣隊行動起震懾效果，熱線收逾百個來電
|李家超探訪宏福苑火災受影響居民，重申全速推進房屋配置
|海關「破擊」行動瓦解大型私煙及洗黑錢集團，檢約3200萬支私煙市值1.4億元，拘5核心成員
|Jeep首款國產車型據報計劃明年在華推出，搭載Momenta智駕系統
|國產大型郵輪「愛達．花城號」抵港，船上cdf免稅店正式開業
|團結香港基金表示兩電加價反映國際燃料價格波動，倡發展本地可再生能源
|審計報告指地政總署審批地契修訂積壓和延誤，最長個案達29年
|私隱公署表示接獲OneDegree資料外洩通報，或影響11萬人
|本港接連爆資料外洩，方保僑稱第三方供應商成保安盲點，暫無證據涉「PHP2Shell」
|金管局正式推出CMU數字資產平台，實現債券全生命周期無紙化及24小時多幣種結算
|通訊局批准HKT明年2月25日終止3G服務，籲受影響及長者用戶盡快升級裝置
|胡健民稱現階段毋須設愛國教育統一認證以免局限創意，把握長征90周年及回歸30周年等契機厚植情懷
|港怡醫院病人資料外洩，暫被吊銷醫健通登記，衞生署要求四周內提交詳細調查報告
|積金評級指11月強積金暫錄虧損5.17%，人均蝕1.71萬元
|瑞銀料明年底標普500指數目標為8200點，看好財務實力較強超大規模雲端服務商；料美國將於下月及明年3月各加息一次，香港未必「跟足」
|科技園公司夥騰訊雲TVP啟動「OPC BUILD計劃」，共同構建「一人公司」創業生態
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|仲量聯行表示中環甲廈供應緊張促使租賃需求外溢，10月整體租金微升
|羅兵咸永道表示歡迎立法會通過推動大宗商品交易稅務優惠