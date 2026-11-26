26/11/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數141074張減逾五萬九張
《經濟通通訊社26日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為141074張，較前減59460張；若計入其他月份的未平倉合約，總數338352張，增11163張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/11(三)
|141074
|-59460
|338352
|11163
|24/11(二)
|200534
|-41031
|327189
|9229
|23/11(一)
|241565
|-3994
|317960
|17113
|20/11(五)
|245559
|9546
|300847
|25395
|19/11(四)
|236013
|16062
|275452
|20527
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/11(三)
|44081
|-55935
|158584
|-9290
|24/11(二)
|100016
|-33674
|167874
|-5273
|23/11(一)
|133690
|-2495
|173147
|5349
|20/11(五)
|136185
|-6131
|167798
|635
|19/11(四)
|142316
|5126
|167163
|8409
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數