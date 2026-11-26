26/11/2026 19:14
《日入而息》也門胡塞武裝襲沙特最大煉油廠；港股技術反彈即引213億北水退出
|內地汽柴油價明起每噸下調440元、425元，年內第七降
|服務貿易發展「十五五」規劃發布：推動雲計算、大模型等AI服務出海
|美收緊AI晶片出口管制，花旗、渣打等銀行全面審查東南亞數據中心客戶
|對沖基金Situational Awareness第三季勁蝕65%，曾因高槓桿押注AI險崩盤
|英媒：英偉達暫停向馬來西亞、新加坡、泰國和印尼出貨晶片；英偉達暫停向東南亞4國出貨晶片
|美國芯片新規衝擊AI融資，涉字節、阿里和騰訊貸款遭銀行踩剎車
|差估署10月樓價指數按月跌0.59%
|港股技術反彈即引213億北水退出，恒指全日升幅收窄至260點報22226
|滬綜指近平收，深成指險守萬點大關
|歐元最新報1.0974/76，日圓最新報159.28/32
|金輝集團(00137)旗下附屬Jinhui Shipping首九個月純利升1.03倍至2977.3萬美元
|中國智能科技(00464)中期虧損擴大至2225.6萬元，不派息
|香港信貸(01273)中期純利3807.1萬元，按年升39.46%
|本間高爾夫(06858)中期虧轉盈10.2億日圓，不派息
|萬華媒體(00426)中期虧損擴大至1549.4萬元，不派息
|VICON(03878)中期純利升1.6%至565.5萬元，不派息
|萬華媒體(00426)第二季虧損835.2萬元
|IBI(01547)中期純利升1.57倍至1378.2萬元，息0.5仙
|星光集團(00403)中期虧損擴大至5163.2萬元，不派息
|順騰國際控股(00932)中期虧損收窄至452.1萬元，不派息
|金源發展國際實業(00677)中期轉賺5626萬元，派中期股息每股1.1仙
|亞倫國際(00684)中期虧損擴大至2589.6萬元，不派息
|進智公共交通(00077)中期轉賺975萬元，不派息
|衍生集團(06893)中期虧損收窄至465.7萬元，不派息
|莊士機構國際(00367)中期虧損收窄至7408.4萬元，不派息
|迪臣發展國際(00262)中期虧損擴大至612萬元，不派息
|凱聯國際酒店(00105)中期虧損收窄至1555.9萬元，派中期息每股16仙
|中港照相(01123)中期純利跌53.6%至403萬元，不派息
|維珍妮(02199)中期純利升0.2%至1.5億元，派息5仙
|中教控股(00839)全年純利跌28%至7億人幣，不派息
|大昌集團(00088)中期純利940萬元，按年減少63.57%
|DYNAM(06889)中期純利升29.9%至39.9億日圓，息2.5日圓
|胡桃資本(00905)控股股東配售現有股份完成
|現代中藥集團(01643)中途停牌，停牌前報0.425元升逾37%
|富達表示新興市場盈利增長跑贏股價表現，仍有不少具吸引力投資機遇
|碧桂園地產等被執行19.5億元人民幣
|萬科據報尋求將12月到期人民幣債券再度展期
|長城汽車(02333)魏建軍稱汽車貶值速度太離譜，董明珠指「有些產業害蟲該滅就滅」
|愛奇藝股價跌穿1美元收納斯達克不合規通知，公司稱暫不停牌，180日內整改
|數碼通(00315)留意到部分地區網絡服務不穩定，現正積極調查及跟進
|新世界(00017)申請強拍土瓜灣北帝街舊樓，料合建後可提供200伙中小型住宅
|嘉利國際(01050)預期泰國廠房將於明年第二季投產，料下半財年AI佔伺服器機殼業務收入佔比將不少於50%
|波司登(03998)消費者更看重體驗價值，AI有助改善庫存周轉及新品開發等
|渣打完成以Clearstream及CMU結算的「南向通」債券回購交易
|滙豐首枚港元穩定幣RedCoin首月用戶突破10萬
|天水圍站工程車故障令屯馬線候車時間延長，港鐵(00066)會深入調查
|宏利投資管理表示整體經濟環境仍相對正面，企業盈利普遍展現韌性
|希迪智駕(03881)受託人購12.17萬股，總購買價約113.9萬元
|萬華媒體(00426)林柏昌辭任行政總裁、高志毅接任
|凱樂士科技(02729)將於新加坡設立區域銷售及服務中心
|思城控股(01486)建議罷免鄧立鳴公司董事職務
|CWT(00521)附屬向關連公司購入陰極銅，合約代價約68.26萬美元
|復宏漢霖(02696)HLX109注射液臨床試驗申請獲批
|旭輝控股(00884)附屬3.47億元出售瀋陽商業物業予永升(01995)
|保利置業集團(00119)簽訂一項34億港元及3億元人民幣雙段雙幣種定期貸款融資
|微盟集團(02013)計劃加大人工智能算力基礎設施投入及拓展智算雲服務業務
|博安生物(06955)BA1104（納武利尤單抗）上市申請獲NMPA受理
|微盟(02013)附屬約4.3億元人民幣訂立兩份GPU採購協議
|海倫司(09869)王浩辭任聯席行政總裁，賀大慶續任唯一行政總裁
|永升服務(01995)收購瀋陽物業以抵償應收欠款
|興證國際(06058)附屬出售票據，總代價為約1501.9萬美元
|金融街證券(01476)董事長祝豔輝被實施留置措施，公司總裁銀國宏代為履行職務
|澳能建設(01183)附屬與承建商訂立於廣東省江門市興建設施的建築合約
|多牛科技(01961)清盤呈請聆訊押後至明年1月6日
|萬咖壹聯(01762)附屬獲2027年度小米平台遊戲行業獨家代理商授權
|先聲藥業(02096)SIM0278 II期劑量探索研究達到主要研究終點
|數碼通(00315)網絡服務陸續恢復正常，再次為事件造成不便致歉
|聯交所譴責中國恒大和恒大物業，以及7名相關公司董事
|阿里(09988)旗下芯片公司平頭哥衝刺IPO之際，馬雲今日現身辦公區
|內地汽柴油價明起每噸下調440元、425元，年內第七降
|可口可樂瓶身未標生產日期？市監總局：提前執行新國標
|服務貿易發展「十五五」規劃發布：推動雲計算、大模型等AI服務出海
|人行5715億逆回購利率持平，淨回籠455億
|三部委表示到2030年建成性能領先新一代通信網，以6G等為核心支撐
|人民幣年內升5%仍難解低估爭議，中歐匯率對話登場
|中信證券表示下周一起融資保證金比例降至80%
|力撐A股回購增持，傳三大國有行貸款額破4600億，利率低至1.55厘
|銀行系金租加速布局百億級算力項目，中小租賃公司擬「抱團」參與
|廣州車展明開幕，問界汽車將分享L3架構技術，新M7今起預售近31萬元起
|商務部表示中墨成立工作組，圍繞降低關稅問題開展對話；高技術產業吸收外資持續增長，外資更加看重中國創新生態
|今年以來147隻銀行理財產品發行失敗，較去年多近三成，有產品僅募集得2萬
|中國商務部表示望美方加快內部程序，盡快落地實施對等降稅
|台股收升2.5%，報39151.81點
|也門胡塞武裝襲沙特最大煉油廠，沙特阿美尋求在韓國原油儲存量增逾一倍
|中國商務部表示密切關注歐方混動汽車保障措施後續調查進展
|歐盟將玉沙集團移出制裁清單，中國商務部表示有利雙方企業正常合作
|金正恩視察核生產及核武研究部門，稱朝鮮堅定不移強化主權防衛力量
|LME銅價自11個月低位反彈3%，六種基本金屬全線造好
|橋水基金創辦人達利歐：黃金分散風險作用無可取代，投資組合應有10至15%黃金資產
|美FCC批准SpaceX建太空數據中心，未來或部署100萬個軌道數據中心環繞地球
|美債避險買盤推動孳息率全線下跌，長債領漲兼利率曲線趨平
|美股「坐過山車」大幅上落，納斯達克100指數短暫跌入熊市，恐慌指數一度飆升
|美股周四感恩節休市一天，周五開半日市，提早3小時收市
|韓國央行加息25個基點至3.25厘，今年經濟增長預測大幅調升至3.9%
|高盛分析料標普12個月內上望8700點，點出美股見底三大潛在訊號
|馬斯克「加碼派錢」：每名美國兒童將獲贈兩股SpaceX股票
|美擬以產能過剩為由加徵關稅，日本提抗議，新加坡表失望
|美擬對華加徵20%關稅，中國外交部促落實好兩國元首重要共識
|美擬對華加徵301關稅，中國商務部促糾正錯誤做法：保留採取必要措施權利
|韓國央行將基準利率從3%上調至3.25%，料今年經濟增長3.9%
|日央行審議委員表示若通脹現超標跡象應加快加息，或單次加50個基點
|美國食材漲價，一頓感恩節晚餐較去年貴4.7%，火雞價格升5.6%
|DoubleLine稱AI債券估值已夠便宜，由全面看淡轉為出手買入
|王興興稱五至十年內中國機器人產量或超汽車，年產量超2000萬台
|美國芯片新規衝擊AI融資，涉字節、阿里和騰訊貸款遭銀行踩剎車
|美收緊AI晶片出口管制，花旗、渣打等銀行全面審查東南亞數據中心客戶
|英媒：英偉達暫停向馬來西亞、新加坡、泰國和印尼出貨晶片；英偉達暫停向東南亞4國出貨晶片
|高盛策略師警告現非美股撈底時機，憂重演2018年末市況拖累經濟
|路透表示智譜、月之暗面或推遲發布旗艦模型，因美設芯片限制及防蒸餾措施
|對沖基金Situational Awareness第三季勁蝕65%，曾因高槓桿押注AI險崩盤
|貝里沽清納指100看跌期權，持25%現金暫幾乎全線做好
(zz)
|本港10月份出口及進口數字分別65.6%和56.2%
|前立法會議員黃錦輝認醉駕及不顧而去等四罪，判120小時社服令、停牌一年及罰款6000元
|陳茂波率經貿創科團轉抵荷蘭展開訪問，晤荷蘭財經高層推介北都及創科機遇
|施俊輝稱八大新增27項STEAM等學士課程涵蓋航天科技，北都大學城提供產學研合作新平台
|李家超稱深化與大灣區城市協同發展，積極對接國家「人工智能+」戰略為服務貿易注入動能
|機管局表示下階段建設集中為機場增值，SKYTOPIA有助吸引旅客來港
|差估署10月樓價指數按月跌0.59%
|證監會就中國龍天集團有限公司的重大財務失實陳述及披露缺失取得針對三名前董事的取消資格令
|運輸署表示下周一起接受網約車駕駛許可證申請，可透過智方便申請
|瑞銀表示持續看好香港銀行板塊，高息環境利好銀行淨利息收入；料明年本港樓價將會持平，對豪宅市場持樂觀看法
|私隱專員表示近日接獲多宗資料外洩投訴，暫未見投訴個案有具體損失
|GoGoX表示過去10個月平台「寵物接載」服務共錄得約10萬張訂單
|M&G英卓與中銀香港建立分銷合作，首次向港零售投資者發售「英卓總回報債券基金」
|健身中心24/7 FITNESS會員資料外洩，涉及照片及身份證明文件號碼等
|香港與南沙順利完成跨境直通救護車北向轉運演練，盧寵茂稱為雙向轉運擴展奠下基礎
|香港藝術節協會網站遭入侵，初步懷疑數千名門票預訂觀眾資料外洩