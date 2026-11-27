22,696.65
+469.77
(+2.11%)
22,532
+331
(+1.49%)
低水165
7,654.23
+160.89
(+2.15%)
3,626.48
+209.10
(+6.12%)
3,595.05
+118.17
(+3.399%)
4,042.46
+141.91
(+3.638%)
10,720.02
+635.98
(+6.307%)
61,804.2900
+1,227.1100
(2.026%)
27/11/2026 09:05
美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7245.5升49.8點
標普與美債孳息率最新行情
|名稱
|09:01報價
|上日報價
|升/跌
|升/跌百分率
|標普500十二月期貨
|7245.50
|7195.75
|49.75
|0.69%
|三十年期美國債券孳息率
|5.260%
|5.24%
|
|
|十年期美國債券孳息率
|4.884%
|4.84%
|
|
|五年期美國債券孳息率
|4.691%
|4.66%
|
|
|三年期美國債券孳息率
|4.659%
|4.63%
|
|
|兩年期美國債券孳息率
|4.662%
|4.64%
|
|
黃金價格最新行情
|名稱
|09:01報價
|本地倫敦金
|3570.92/3571.26
|本地倫敦銀
|41.49/41.55
|九九金
|33265
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