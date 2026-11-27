22,694.77
+467.89
(+2.11%)
7,644.18
+150.84
(+2.01%)
3,637.88
+220.50
(+6.45%)
3,606.49
+129.61
(+3.728%)
4,063.06
+162.51
(+4.166%)
10,814.02
+729.98
(+7.239%)
2,344.46
+100.02
(+4.46%)
61,672.0000
+1,094.8200
(1.807%)
27/11/2026 15:05
美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7319.75升124點
標普與美債孳息率最新行情
|名稱
|15:01報價
|上日報價
|升/跌
|升/跌百分率
|標普500十二月期貨
|7319.75
|7195.75
|124.00
|1.72%
|三十年期美國債券孳息率
|5.302%
|5.24%
|
|
|十年期美國債券孳息率
|4.916%
|4.84%
|
|
|五年期美國債券孳息率
|4.730%
|4.66%
|
|
|三年期美國債券孳息率
|4.694%
|4.63%
|
|
|兩年期美國債券孳息率
|4.687%
|4.64%
|
|
黃金價格最新行情
|名稱
|15:01報價
|本地倫敦金
|3657.26/3657.60
|本地倫敦銀
|44.15/44.19
|九九金
|34100
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