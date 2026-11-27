27/11/2026 19:09

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▷ 德國公布11月CPI月率及年率

▷ 日本央行總裁植田和男於名古屋發表演說

《經濟通通訊社27日專訊》中國公布PMI，及德國公布CPI，料為下周一（30日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，歐盟外交事務理事會（貿易）會議舉行。下周一本港時間9:05am，日本央行總裁植田和男將於名古屋舉行的企業領袖會議上發表演說。10:20am，澳洲央行金融穩定部門副主管Clare Noone將於悉尼銀行業與金融穩定會議上發表演說。晚上6:15pm，英倫銀行英鎊市場主管Matt Roberts-Sklar發表講話。*日本公布工業生產等數據，美國公布芝加哥PMI*數據方面，下周一7:50am（本港時間．下同），日本公布10月工業生產，月率升幅料由2%擴大至2.1%，年率升幅料由1.7%擴大至2.7%；10月零售銷售月率料由下滑0.6%改善至升1.1%，年率升幅料由2.4%擴大至2.7%。9:30am，中國公布11月製造業採購經理人指數，料由49.3升至49.4；11月非製造業採購經理人指數料由49.7降至49.6；11月綜合採購經理人指數。1:00pm，日本公布10月新屋動工，年率跌幅料由2.7%擴大至6.7%。4:30pm，香港公布10月貨幣供應M1；10月貨幣供應M2；10月貨幣供應M3。9:00pm，德國公布11月消費者物價指數，月率跌幅料維持於0.2%，年率升幅料維持於2.8%。10:45pm，美國公布11月芝加哥採購經理人指數。11:30pm，美國公布11月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由13.4降至10.2。在本港，下周一公布業績的公司有:茂盛控股(00022)、香港食品投資(00060)、佳寧娜(00126)、泛海集團(00129)、英皇國際(00163)、能源國際投資(00353)、四洲集團(00374)、新高教集團(02001)、健倍苗苗(02161)等。下周二（1日）公布業績的公司有:蔚來-SW(09866)等。此外，下周日創想三維(03388)將有基石投資者持股解禁。(wa)