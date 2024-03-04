歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
肥胖原因 | 熬夜1個月=飲咗65樽可樂熱量、即攝取9,000卡路里？營養師拆解睡眠不足致肥3大原因！即睇3個「瞓住瘦」好習慣
健康Tips
食得有營
肥胖問題
瘦身大法

肥胖原因 | 熬夜1個月=飲咗65樽可樂熱量、即攝取9,000卡路里？營養師拆解睡眠不足致肥3大原因！即睇3個「瞓住瘦」好習慣

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:轉載自晴報

　　【睡眠不足／肥胖／捱夜／熬夜／夜貓族／生長激素】睡眠不足除了影響精神，更會導致肥胖。台灣營養師李婉萍指出，經常熬夜的人會在不知不覺中變得肥胖，熬夜1個月所增加的熱量更相當於喝下65樽可樂！

 

　　李婉萍營養師在Facebook專頁發文，指出有不少「夜貓族」的肥胖問題，實際上是因為太常熬夜導致。當中有3大關鍵要素影響：

 

1. 生長激素降低

 

　　生長激素對於脂肪代謝極其重要。而熬夜、睡眠不足，會使生長激素降低；生長激素不足就會讓新陳代謝變差、熱量無法被消耗，多餘的能量就會累積成脂肪，導致體重增加、變胖。

 

2. 瘦體素降低

 

　　瘦體素分泌的黃金時段是在晚上11點到凌晨2點。如果熬夜、睡眠不足，就會使瘦體素降低。

 

3. 飢餓素升高

 

　　瘦體素降低的同時，飢餓素會升高，造成源源不斷的飢餓感，容易吃進更多熱量。有研究顯示，睡眠不足還會改變人的飲食喜好，讓人更愛進食高碳水化合物的垃圾食物。

 

　　李婉萍又進一步分享，有實驗結果顯示，熬夜的人會比其在睡眠充足時，平均一日多攝取300kcal；1個月累積下來就是9000kcal，相當於喝下65樽可樂的熱量！

 

做足3重點瞓住瘦

 

　　想要變瘦，其實只要生活上養成3個簡單好習慣，不再熬夜就能遠離肥胖，讓身體更健康。李婉萍建議以下做法：

 

● 晚上11點以前睡覺

● 每天睡足6-8小時

● 睡前3小時內不進食

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#健康問題#女生話題#美食#減肥#養生#熱量#肥胖#脂肪#營養師#健康#女生#睡眠不足#熬夜#健康生活Tips#營養#可樂#生長激素#瘦體素#飢餓素
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生