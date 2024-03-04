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減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感
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減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:轉載自晴報

　　憑電影《七月與安生》獲「金馬影后」、現年35歲的馬思純過去除了影視作品外，其時肥時瘦的身材亦不時成為大眾熱話。早前她便自拍影片，於社交平台自揭暴肥原因及分享健康瘦身心得。影片一出，不少網民即留言大讚瘦身成功的她顏值重回巔峰，而且減齡不少。

 

　　影片中的馬思純以一身粉紅運動服亮相，精神狀態亦看似十分飽滿。她表示過去的暴肥主要是因為情緒問題及食激素藥所致！體重由最重至最輕的時候，大約減掉了25公斤，約55磅，而且澄清非靠網路謠傳的方法，強調「從來沒出過甚麼減肥教程，網路上那些都不是我做的」；又分享過去曾用過的極端減肥法，如每餐只吃雞蛋、只飲水及亂吃減肥藥等。

 

　　這些極端方法不但令她內分泌失調嚴重，更復胖得厲害，體重最高曾飆到80多公斤！自卑到低谷還出現甲狀腺問題與高血壓，讓她不得不正視健康減肥的必要！她亦大方分享5招健康瘦身法。

 

1.自製排毒汁

 

　　馬思純每天早上起床後會榨「2種汁」，以幫助排毒、帶來飽足感，又可補充水分有利新陳代謝。

 

● 綠汁：羽衣甘藍、海藻粉、椰子油、菠菜、香蕉等。

● 黃汁：去皮檸檬、電解質粉、代糖、蘋果醋等。

 

2.補充蛋白質

 

　　馬思純一般會在傍晚5、6點時吃晚餐，為了攝取豐富的蛋白質，她推薦可以吃橄欖油煎的牛排、魚類、蝦子等海鮮類，並適量搭配一些蒟蒻。

 

3.食低熱量水果

 

　　馬思純建議以草莓、藍莓、樹莓、桑葚等莓果類水果為首選，香甜可口、熱量相對低一些。

 

4.每天慢跑5公里

 

　　馬思純她認為減肥時「健康飲食佔70％、運動佔30％」，她每天至少慢跑5km，或者游泳、打球、打拳擊，不讓自己躺在家裏，又指運動後需做伸展運動，維持筋骨柔軟、避免肌肉緊繃僵硬。

 

5.分階段控制飲食

 

　　馬思純語建議可使用生酮飲食及16+8或18+6原則，而且儘量用較健康的橄欖油烹調，同時可選擇含糖量少的低卡海鮮醬油。她又語重心長地表示「睡得好，是可以減肥的」。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#女生話題#減肥#游泳#熱量#運動#健康#女生#蛋白質#水果
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