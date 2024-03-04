天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？

受東北季候風影響，天文台3月1日錄得市區低見12度。氣溫突然急降，容易誘發心血管、呼吸系統疾病，也會引起身體虛寒不適，故需注意禦寒保暖。本報為大家整合出8款有助暖身禦寒的食療湯水食譜，同時分享6款暖身飲品及4種產熱食物，供大家參考。

8款禦寒食療湯水食譜

胡椒豬肚雞湯

材料：豬肚 1個、雞肉/烏雞肉 200克、花生 300克、無花果 8粒、生薑 2片、胡椒 適量、食鹽 適量



做法：



1. 豬肚、雞先洗淨汆水；



2. 其他材料洗淨後，以2.5L水煮沸後轉細火；



3. 煮60至90分鐘，成3至4碗；



4. 加入鹽調味即可。

南瓜木瓜栗子湯



材料：南瓜 400克、木瓜 1個、雪耳 1塊、杜仲 9克、栗子 80克、紅腰豆 40克、紅豆30克、米 1/4米杯



做法：

1. 材料洗淨備用；南瓜去皮去核切大塊備用；豬𦟌汆水備用；



2. 鍋內加入2.5升水，加入所有材料；



3. 武火煮至水滾，改文火煮1.5小時， 調入適量鹽即可。

胡椒蘿蔔排骨湯



材料：白蘿蔔 1條、排骨 500g、白胡椒 15g、粟米 1條



做法：



1. 白蘿蔔及粟米洗淨後切件備用；



2. 排骨涼水下鍋，加入少許薑片料酒去腥，汆熟後撈出並洗去浮沫；



3. 將鍋燒熱，以小火烘烤白胡椒至有香味，盛出研碎；



4. 所有材料連水下鍋，大火煲開後轉小火慢煲2小時，加適量鹽即可食用。

當歸生薑羊肉湯



材料：當歸 15克、生薑 15克、羊肉 300克；黃酒、蔥、紅棗、調料 適量



做法：



1. 將羊肉洗淨、切塊，放入沸水中焯燙一下；



2. 將紅棗洗淨，薑洗淨切片，蔥切段；



3. 鍋內加適量清水；



4. 放入羊肉、當歸、生薑、蔥段、紅棗、黃酒，大火煮開；



5. 轉小火燉煮1至2小時；



6. 熄火前加入調料調味即可食用。

紅棗山藥烏雞湯



材料：烏雞 半隻、淮山藥 半根、紅棗 5粒、枸杞 適量、鹽 適量、生薑 一塊、香蔥 1根



做法︰



1. 烏雞剁成小塊，然後汆水；



2. 倒入清水，放入烏雞，加入紅棗、生薑、香蔥；



3. 大火煮沸後轉小火，煲一個小時即可；



4. 可按個人口味添加適量鹽調味，最後加入枸杞燉5分鐘即可。

冬菇冬筍燘羊腩



材料：冬菇 6－8朵、冬筍 1個、生薑 3片、冰鮮黑草羊腩 1斤、圓肉 6粒、蒜頭 3粒、調味 適量



做法：



1. 冬菇浸軟去腳；



2. 冬筍去殼，出水後切片；



3. 羊腩洗淨，用生抽、紹酒等醃入味；



4. 燒熱少許油，爆香薑片、蒜片；



5. 放入冬菇、冬筍片炒香；



6. 加入羊肉及圓肉兜炒；



7. 贊酒加羊腩醬等調味及清水；



8. 中慢火煮1小時至羊腩夠腍，汁收至濃稠即可上碟。

黨參桂枝乳鴿湯



材料：黨參 1兩、生薑 3片、紅棗 8粒、桂枝 3錢、乳鴿 1隻



做法：



1. 黨參、桂枝浸洗；

2. 紅棗去核；

3. 乳鴿劏洗淨，斬大件後出水；

4. 全部材料用8碗水煮2小時成3至4碗即成。

胡椒粒鹹酸菜豬肚湯

材料：生薑 3片、胡椒粒 3錢、豬肚／急凍豬肚 1個、鹹酸菜 1兩、瘦肉 6兩



1. 鹹酸菜浸洗切片；



2. 豬肚切去肥膏，用鹽及生粉反覆搓洗多次，出水後切塊；



3. 瘦肉切塊出水；



4. 全部材料用8碗水煮2小時成4碗即成。

6款暖身湯水飲品

台灣營養師劉怡里曾分享6款暖身湯水飲品，有助提升身體的「產熱效應」：

綜合海鮮湯（清湯）：食材包括魚類、貝類、蝦類等，均屬於低脂高蛋白的優質蛋白質，油脂含量較低、產熱效應快，有利身體健康。

冬菇雞湯（清湯）：雞肉同樣屬於白肉，和海鮮一樣為優質蛋白質，而冬菇也有高纖、高鉀等營養。不過必須留意，雞湯比其他清湯更濃郁，在健康考量下還是建議以清淡為主，如果想口味重一點可以用辛香料和中藥材提味。

海帶豆腐味噌湯（清湯）：豆腐的原型為豆類，味增則為發酵豆類，兩者都是良好的植物性蛋白質攝取來源，而海帶除了增添口感和豐富湯品，也有利降血脂、抗發炎，同時是素食人士首選湯品。

熱牛奶（無糖）：牛奶含有豐富鈣質及其他必要營養素，也是個非常好的蛋白質來源，睡前喝杯熱牛奶不但幫助暖身，也能改善睡眠品質。

熱蜂蜜牛奶／黑糖牛奶（微糖）：如果想增添甜味，可以加進蜂蜜或黑糖等製成熱蜂蜜牛奶或熱黑糖牛奶。但要留意，蜂蜜和黑糖同樣是為糖，過量攝取不利健康，故提醒大家在添加時記得適量，不宜過多。

熱紅豆沙（微糖）：紅豆富含纖維又高鉀，比其他同類澱粉的蛋白質高，味道較甜，喝起來讓人身心溫暖。不過準備起來相較沒那麼方便，如果習慣買罐裝等即食式紅豆沙就要留意避免太甜，如果太甜也要避免喝太多。

劉怡里補充，其他如羊肉湯、牛肉湯、豬骨湯、薑母鴨、藥膳排骨等都有利暖身，但這類湯品大多相當濃郁、油脂量高，需多加注意清淡和低脂，建議羊肉避免帶皮、牛肉選牛腱、豬肉可選嘴邊肉。店家熬煮的雞湯也稍留意，其湯頭可能是用脂肪量較高的豬骨湯熬煮。至於常見的熱齋啡等咖啡因飲品，雖然溫度對於暖身確實有幫助，但欠缺能產熱的營養，故相較於熱牛奶就不宜多喝，並需注意攝取量，避免精神過於亢奮、失眠、利尿、心悸、血壓升高等。如果想飲咖啡，建議選擇熱拿鐵為佳。

4種產熱食物

台灣營養師高敏敏曾在其Facebook發帖表示，天冷容易增加心血管疾病意外，造成猝死風險，故此做好保暖工作尤為重要。以下她分享4大產熱食物，多吃有助刺激血液循環，並促進身體代謝，令身體自然暖起來：





1.老薑

老薑內含薑烯酚，能使身體暖和，建議天冷時喝杯熱薑茶暖身花蛤薑湯都是好選擇



2.辣椒

辣椒中的辣椒素能刺激血液循環，天冷建議可吃小辣讓自己流少許汗，惟腸胃道敏感者切勿空腹吃辣



3.大蒜

大蒜的蒜素可增加代訟力，建議可於煮雞湯或炒菜時多加大蒜



4.肉桂

肉桂所含的肉桂醛能促進身體代謝，建議可喝杯肉桂拿鐵或加入熱紅酒同喝，也有助暖身



資料來源：台灣營養師高敏敏