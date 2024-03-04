歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
麻疹疫苗 | 全球麻疹個案激增！香港錄3宗，患者包括兩名嬰幼兒！醫生：3類高危人士盡快打疫苗！即睇麻疹感染徵狀
健康Tips
醫生解說

麻疹疫苗 | 全球麻疹個案激增！香港錄3宗，患者包括兩名嬰幼兒！醫生：3類高危人士盡快打疫苗！即睇麻疹感染徵狀

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:轉載自晴報

　　【麻疹／麻疹爆發／傳染病/疫苗】全球麻疹病例去年增加79%，各地開始出現感染個案，確診數字有上升趨勢。台灣近日亦出現首宗本土麻疹群聚個案，有當地醫生指出3大高風險族群易被傳染，宜盡快接種疫苗。本港衛生防護中心亦表示，今年錄得3宗麻疹個案，高度關注事件。

 

今年已確診3宗 本港爆發風險較低

 

　　本港衛生防護中心亦關注麻疹爆發的情況，昨日（2月29日）向全港醫生發信，指多個歐洲、中亞及東南亞國家麻疹出現爆發，鄰近國家包括菲律賓及馬來西亞的個案亦有上升趨勢，去年全球168個國家共有超過30萬宗個案，較前年增加近8成。本港亦有輸入麻疹病毒的風險，但因麻疹疫苗接種覆蓋率高，本地爆發大規模疫情的風險較低。中心指出，今年已接獲3宗麻疹病例通報，當中2名患者是沒有外遊史的幼兒，當中包括一名11個月大男嬰和3歲男童。

 

全球多地現麻疹個案

 

　　根據世界衛生組織資料顯示，全球麻疹疫情於2023年明顯上升，去年通報超過30萬宗確診麻疹個案，較2022年同類數字激增接近8成，多數病例發生在也門、印度和埃塞俄比亞，當中以歐洲區的增幅最為嚴峻。世衛表示，由於新冠疫情期間MMR疫苗接種量減少，導致疫後全球麻疹快速傳播，當中以5歲以下的小童感染情況最為嚴重。

 

　　台灣重症醫學暨胸腔內科專科醫生黃軒於其Facebook專頁發文，指全球麻疹疫情有上升趨勢，近日台灣亦有確診首宗本土感染個案。加拿大衛生官員及世衛皆作出呼籲，指春假期間或多人外遊，會增加麻疹傳播的風險，建議外遊人士出發前兩星期盡快接種疫苗。

 

3類人應盡快打疫苗

 

　　世界衛生組織亦在2022年發現，全球約有2200萬嬰兒錯過通過常規免疫接種至少一劑麻疹疫苗，列出3類高風險人士容易感染麻疹，建議盡快接種疫苗預防，

 

● 從沒有接種過麻疹疫苗者

● 麻疹抗體已經消失無免疫力者

● 免疫系統低下者

● 4類人士可考慮補打

 

　　黃軒醫生補充，接種疫苗後2周就能獲得保護力，而接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）是目前最有效的預防方法。他解釋，只要曾接種麻疹疫苗，就可預防及控制麻疹，並維持約20年的保護力。他續指，20歲以上的成年人，麻疹疫苗抗體濃度會下降，可自行決定就醫檢測體內是否還有抗體，因應情況再自費接種疫苗。

 

　　此外，有較高感染風險者亦可考慮補打一劑疫苗，包括

 

● 計劃前往麻疹、德國麻疹疫區者

● 工作性質頻繁接觸外國人者

● 醫療照護工作人員

● 照顧尚未接種疫苗嬰幼兒之機構工作人員

● 麻疹屬高傳染性疾病

 

　　據本港衞生署資料，麻疹屬高傳染性的疾病，潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。麻疹可透過空氣中的飛沫，或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病傳染給別人。

 

麻疹感染徵狀

 

1. 初期

● 發燒

● 咳嗽

● 流鼻水

● 眼紅及口腔內出現白點

 

2. 3至7天後

皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮

 

3. 病重者

呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡

 

4. 懷孕期間感染

可能導致懷孕的不良影響，包括流產、早產及嬰兒出生時體重過輕等，然而並無證據顯示會增加嬰兒出現先天性缺陷的風險。此外，如孕婦於生產前後的短時間內感染麻疹，其受感染的初生嬰兒日後患「亞急性硬化性全腦炎」（一種非常罕見但可致命的神經系統疾病）的風險較高。

 

資料來源：衛生防護中心

 


　　受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

 

　　在「香港兒童免疫接種計劃」下，兒童接種共兩劑含麻疹的疫苗。當局亦建議所有對麻疹未具備免疫力的外籍家庭傭工都應接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹（MMR）混合疫苗，在抵港工作前接種更佳。

 

　　如對接種疫苗有任何問題，應諮詢醫生意見。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#兒童健康#傳染病#疫情#德國麻疹#衞生署#香港#健康#MMR疫苗#家庭醫學#麻疹徵狀#疫苗#皮膚科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生