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白髮變多 | 白頭髮突然變多可逆轉？4類食物 + 333原則助長黑髮！缺乏邊2種元素易出白髮？皮膚科醫生：切勿同時染髮電髮！最好隔幾耐 ？
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白髮變多 | 白頭髮突然變多可逆轉？4類食物 + 333原則助長黑髮！缺乏邊2種元素易出白髮？皮膚科醫生：切勿同時染髮電髮！最好隔幾耐 ？

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:轉載自晴報﻿

　　不少人都有白髮煩惱，台灣就有醫生指出，人之所以會長出白髮，除了老化之外，還有可能是因為忽略了2個要素。他又另外推介4類食物，有助合成黑色素，養出一頭黑髮。

 

　　台灣外科醫生江坤俊近日在YouTube頻道上分享頭髮烏黑茂密的秘訣，表示除了隨著年齡出現老化外，飲食營養不足及運動量不夠，都有可能會導致人長出白髮。他指出，合成黑色素需要不同營養素，因此建議民眾多攝取以下4類食物，有助養出黑髮。

 

4類養黑髮食物

 

1. 含蛋白質食物

2. 抗氧化食物

3. 含維他命B雜食物

4. 含鐵質食物

 

資料來源：台灣外科醫生江坤俊

 

　　他補充，貧血亦有可能是造成白髮的原因之一，建議平日可從豬肝及海鮮等食物中補充足夠鈣質，從而改善問題。

 

　　另外，適當的運動量有助促進血液循環，令新長出來的頭髮又黑又茂盛。江坤俊表示可遵照台灣國健署提出的「333原則」，在運動時達到心跳每分鐘130下、每周運動3次，以及每次運動至少持續30分鐘，在改善健康的同時告別白髮。

 

染燙髮最佳間隔時間

 

　　不少人會嘗試用染髮的方式遮蓋白髮，對此台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠就曾表示，染髮時有些過敏反應未必會立即出現，可能會在累積多次接觸後才發作。此外，她亦強烈建議民眾不要同時染髮及燙髮，因為頭髮的毛鱗片打開後較容易受損，可能會因為過敏反應而影響頭皮，因此建議兩者之間至少隔7天或以上。至於長期染髮人士，她就建議染髮時多加留意，盡量避免染劑沾到頭皮上。她亦指出，如果染髮時沒有出現過敏反應，則不用太擔心會對身體產生嚴重傷害。

 

　　黃毓惠補充，有些人會認為用咖啡或紅茶自製染髮劑較健康，但事實上它們的染髮效果有限，且可能因為來源不明造成傷害，有些成分甚至含有重金屬，雖然看起來可用作染色，但對身體反而造成傷害。

 

皮膚科醫生：應先在髮線邊際試用

 

　　皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪表示，染髮劑的顏料及防腐劑均有機會引起敏感，如對染髮劑敏感，首先會在髮線位置腫脹、痕癢，若抓破後會流出分泌物，再嚴重入血會有生命危險。陳醫生建議：

 

　　自行染髮前最好先在髮際線試用染髮劑，如有紅腫就要立即洗走。

 

　　他提醒使用者，切勿以為轉了品牌就會沒事，不同牌子或含有同樣致敏成分，若試過對某種成分敏感，就要避免使用。本身的皮膚較為敏感的人士，使用Henna或「低敏」的染髮劑時也不能掉以輕心。即使一向沒有敏感症狀的人，使用前也要留意說明書上的指示，留意每款染髮劑的所需時間。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#頭髮護理#營養素#養生#蛋白質#維他命#貧血#鈣質#運動#健康#白髮#黑髮#染髮#皮膚敏感#食得有營#染髮劑#抗氧化#維他命B雜#鐵質#營養#電髮#外科#皮膚科
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