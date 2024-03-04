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涼茶功效 | 2種人熱氣飲涼茶更易生痱滋？寒底人唔使飲涼茶？中醫拆解五花茶、廿四味、雞骨草、夏枯草、火麻仁功效！痱滋位置代表身體邊度出問題？
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涼茶功效 | 2種人熱氣飲涼茶更易生痱滋？寒底人唔使飲涼茶？中醫拆解五花茶、廿四味、雞骨草、夏枯草、火麻仁功效！痱滋位置代表身體邊度出問題？

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　天氣仍然寒冷，最佳節目，當然是相約好友們一起打邊爐。

 

　　吃喝共聚，談天說地，分享時尚，熱鬧非常。

 

　　席間Ava問：「吃完熱氣食品，飲涼茶有沒有用？我一向是寒底，寒底人士會不會熱氣？」

 

　　我答：「喝涼茶的確可以清熱解毒祛濕，有助紓緩症狀。但只針對實熱者，這類人舌頭比較紅、面油多、容易便秘、小便顏色亦偏黃和暗瘡顏色比較紅；但寒底人士不適合，不但不能降火，反而會傷脾胃，導致胃陽受損，出現腹脹、消化不良、食欲不振、畏寒肢冷等症狀。

 

　　寒底人士都會熱氣，只要在上火時適量食用性質偏涼的水果青菜，例如：西瓜、雪梨、涼瓜、冬瓜、青瓜等，多喝水，酌飲綠茶便可，不用刻意飲涼茶。 至於以上食品食用分量因體質及熱氣程度差異而有所不同，建議初時嘗試食一、兩份水果或一至兩杯綠茶，以觀後效。 若熱氣症狀持續不解，建議諮詢合資格的中醫。」

 

　　Ava續問：「是否每款涼茶都有袪火功效，不同涼茶有甚麼功效、適合人士、不適合人士？」

 

　　我答：「五花茶、廿四味、雞骨草、夏枯草、火麻仁等，每款涼茶都有祛火的功效，只是功效跟適合人士不同。

 

　　五花茶—有清熱、解毒、利濕、袪心火等功效，適合有喉嚨乾及痛、目赤、尿赤澀等問題的人士。

 

　　廿四味—最為寒涼且味苦，主要功效為清熱毒，適合超級燥熱人士。由於廿四味所用的藥材較多，性質頗為寒涼，故體質虛寒者、孕婦、服用西藥或容易藥物敏感人士不宜飲用。

 

　　雞骨草—清肝明目、清熱利濕，適合有肝炎、皮膚黃及經常捱夜人士。

 

　　夏枯草—消暑解毒、清肝瀉火、潤肺止咳，適合咳嗽、咽痛、聲沙、眼痛、頭痛、頭暈及容易便秘人士。

 

　　火麻仁—有潤燥、通便、滑腸的作用，適合津液不足所致的便秘問題，皮膚乾燥人士亦適用。」

 

　　Ava問：「我姐姐經常說，進食完熱氣食品即刻飲涼茶會生痱滋」，此說法正確嗎？原因何在？」

 

　　我答：「若果是陰虛火旺和脾胃虛弱人士，當進食完熱氣之品後飲涼茶，便會容易將虛火上衝，於是乎反而會導致痱滋出現。」

 

　　Ava問：「濕毒、熱氣 = 生痱滋？」

 

　　我答：「濕毒、熱氣不等於生痱滋。濕毒完整的說法是中醫中的一種病症證名，稱濕毒證，是指濕邪侵犯人體，導致蘊結成毒，引起機體出現瘡瘍、濕疹、發癢、疼痛、舌紅苔黃等表現。熱氣在中醫的理論上來說是由於五臟六腑的火氣而成，當陰陽失衡而內火旺盛，就會上火而令身體產生不同的熱性症狀。上火的症狀包括生痱滋、牙齦腫痛、情緒煩躁失眠、面紅耳赤、咽喉腫痛、眼晴幹癢等等。」

 

　　Ava突然醒起，並問：「痱滋都有分虛火實火？」

 

　　我答：「坊間的涼茶大多以清熱解毒利濕為主，藥性偏苦寒，生痱滋並不全部是因為『實熱』所致，如果是『虛熱』引起的痱滋，飲涼茶不單不能夠讓痱滋盡快癒合，反而會加重病情。痱滋是生活常見的口腔疾病，人們通常說是上火，『上火』也分為『虛火』和『實火』，實火型口腔潰瘍，潰瘍面是黃色的，潰瘍面周圍紅腫；虛火型口腔潰瘍，潰瘍面顏色比較淡，為淺紅色或白色，周圍紅腫不明顯。實火大多都是出現了傷風、中暑、受涼或者是經常吃一些刺激性的食物所導致的口腔潰瘍，而虛火，主要是由於出現了身體過度勞累、捱夜、長期壓力、情緒不穩、內分泌系統失調、性生活過多所造成的。」

 

　　Ava點頭示意明白，並問：「不同位置的痱滋代表不同的問題嗎？」

 

　　我答：「舌尖－由心火旺盛導致；

 

　　舌面－由脾胃濕熱所致；

　　舌根－下焦（大腸、膀胱等位置）；

　　舌邊－氣虛脾濕所致。」

 

　　Ava大喜：「上了寶貴的一課。」

 

Tags:#涼茶#痱滋#熱氣#五花茶#廿四味#雞骨草#夏枯草#火麻仁#養生#清熱#中醫#養生Tips
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