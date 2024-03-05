歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
世界肥胖日 | 陳志雲分享減肥血淚史，公開絕密肥仔照！曾暴食重至200磅減極都失敗！分享不反彈方法！即睇5大辦公室運動貼士
健康Tips
肥胖問題
瘦身大法

世界肥胖日 | 陳志雲分享減肥血淚史，公開絕密肥仔照！曾暴食重至200磅減極都失敗！分享不反彈方法！即睇5大辦公室運動貼士

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:轉載自晴報

　　【肥胖／減肥／健康／三高】每年3月4日為世界肥胖日，香港肥胖醫學會、香港肥胖學會前日（3日）舉行公眾教育活動，邀請各專科醫生拆解肥胖對身體的影響，在場亦有設流動車為市民提供免費體脂檢查。「世界肥胖日關懷大使」陳志雲、車婉婉同出席活動分享減肥「血淚史」，陳志雲更分享童年絕密照，公開自己如何在減肥路上徘徊的心路歷程，終找到失敗原因，遵從正確減肥方法恢復健康體重。

 

從小肥到大 減肥屢戰屢敗

 

　　「世界肥胖日關懷大使」陳志雲在活動中公開童年照，分享多年減肥失敗的經歷。他指自己從小已是「肥仔」，因為「肥嘟嘟」經常受到小店老闆的寵愛，指「搣吓面珠墩就請我食嘢」，導致體重急劇上升。他透露體重最重曾達220磅，直至人到中年才意識到肥胖不單單是外觀問題，更加反映出一個人的自我管理的能力，終於開始減肥之路。他起初曾試過多種減肥或節食方法，如168、KETO（生酮飲食）、斷食、甚至中西減肥成藥等。一開始的確能減重，但一段時間後就會慢下來，最後又復胖。他這些年來一直在肥與瘦之間無限輪迴，「減過60磅至160磅，但轉頭體重又反彈上200磅」。

 

戒暴飲暴食尋快樂 分享飲食小貼士

 

　　陳志雲指，半年前BMI又再突破30，讓他開始關注健康問題，最後決定求醫。他指，「以前唔知自己有問題」，原來自己一直有暴食習慣，從小養成從暴飲暴食中獲得快樂，直至有嘔吐感才停止進食。求醫後，他終找到減肥失敗的根源，從糾正暴食習慣開始，再配合飲食及運動，終恢復正常體重不反彈。他亦分享自己日常飲食中一些健康小貼士，如「無飯不歡」人士可以蒟蒻米或椰菜花飯代替米飯。陳志雲呼籲大眾，

 

　　肥胖是疾病，千萬別諱疾忌醫，一定要向醫護人員尋求協助。

 

拆解減肥「反彈」成因

 

　　香港肥胖醫學會會長陸安欣醫生引述衞生署數據指，現時多達55%港人屬於過重或肥胖，即每兩個香港成年人多於一個面對過重或肥胖問題，情況不容忽視。當中男性肥胖問題尤為嚴重，31%屬於I級肥胖（BMI≥25-29.5 kg／m²），9%屬於II級肥胖（BMI≥30 kg／m²），分別比肥胖女性高。

 

　　香港肥胖醫學會副會長周振中醫生補充，三高的比例有增無減。衛生署數據顯示30%港人患有高血壓、8.5%患有糖尿病、52%膽固醇過高；當中約四成至七成人事前未經診斷，反映大多數港人或輕視三高一肥的危害。三高與肥胖息息相關又互相影響，肥胖症患者較一般更易出現三高，因此其併發症風險會大大增加。

 

　　對於減肥不當易「反彈」的原因，香港肥胖學會主席吳文玉醫生解釋，都市人難控制體重有三大原因，包括基因遺傳，生活失調以及極端減肥後副作用，導致體重不上不下，甚至「反彈」。她建議，減肥人士除了配合飲食及運動，需要時可尋求專業人士協助，如營養師等。她形容，減肥是「終身事業」，需要持之以恆，亦明白都市人平日未必有時間每天恆常做運動，故建議日常生活中可多動：

 

● 平日上班早1、2個站下車走路回公司

● 盡量減少在辦公室久坐

● 戒掉找人代勞的習慣

● 可走樓梯代搭電梯

● 放假時可安排體力消閒活動，如行山等

● 最難克服心魔 家人支持很重要

 

最難克服心魔 家人支持很重要

 

　　近期有研究報告指出，與肥胖相關的疾病多達224種，幾乎涉及所有專科。學會創會主席袁美欣醫生引述臨床經驗，指減肥最大困難是克服「心魔」，故此除了改變生活習慣及飲食調節之外，身邊人的支持亦很重要。她補充，解決肥胖問題須長期管理，現時可配合新藥物控制食慾，通過減食達致減肥效果。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#減肥#肥胖#運動#醫生#陳志雲#膽固醇#高血壓#香港#健康#世界肥胖日#肥胖問題#瘦身大法#車婉婉#節食#健康生活Tips#香港肥胖醫學會#營養
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生