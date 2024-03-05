世界肥胖日 | 陳志雲分享減肥血淚史，公開絕密肥仔照！曾暴食重至200磅減極都失敗！分享不反彈方法！即睇5大辦公室運動貼士

【肥胖／減肥／健康／三高】每年3月4日為世界肥胖日，香港肥胖醫學會、香港肥胖學會前日（3日）舉行公眾教育活動，邀請各專科醫生拆解肥胖對身體的影響，在場亦有設流動車為市民提供免費體脂檢查。「世界肥胖日關懷大使」陳志雲、車婉婉同出席活動分享減肥「血淚史」，陳志雲更分享童年絕密照，公開自己如何在減肥路上徘徊的心路歷程，終找到失敗原因，遵從正確減肥方法恢復健康體重。

從小肥到大 減肥屢戰屢敗

「世界肥胖日關懷大使」陳志雲在活動中公開童年照，分享多年減肥失敗的經歷。他指自己從小已是「肥仔」，因為「肥嘟嘟」經常受到小店老闆的寵愛，指「搣吓面珠墩就請我食嘢」，導致體重急劇上升。他透露體重最重曾達220磅，直至人到中年才意識到肥胖不單單是外觀問題，更加反映出一個人的自我管理的能力，終於開始減肥之路。他起初曾試過多種減肥或節食方法，如168、KETO（生酮飲食）、斷食、甚至中西減肥成藥等。一開始的確能減重，但一段時間後就會慢下來，最後又復胖。他這些年來一直在肥與瘦之間無限輪迴，「減過60磅至160磅，但轉頭體重又反彈上200磅」。

戒暴飲暴食尋快樂 分享飲食小貼士

陳志雲指，半年前BMI又再突破30，讓他開始關注健康問題，最後決定求醫。他指，「以前唔知自己有問題」，原來自己一直有暴食習慣，從小養成從暴飲暴食中獲得快樂，直至有嘔吐感才停止進食。求醫後，他終找到減肥失敗的根源，從糾正暴食習慣開始，再配合飲食及運動，終恢復正常體重不反彈。他亦分享自己日常飲食中一些健康小貼士，如「無飯不歡」人士可以蒟蒻米或椰菜花飯代替米飯。陳志雲呼籲大眾，

肥胖是疾病，千萬別諱疾忌醫，一定要向醫護人員尋求協助。

拆解減肥「反彈」成因

香港肥胖醫學會會長陸安欣醫生引述衞生署數據指，現時多達55%港人屬於過重或肥胖，即每兩個香港成年人多於一個面對過重或肥胖問題，情況不容忽視。當中男性肥胖問題尤為嚴重，31%屬於I級肥胖（BMI≥25-29.5 kg／m²），9%屬於II級肥胖（BMI≥30 kg／m²），分別比肥胖女性高。

香港肥胖醫學會副會長周振中醫生補充，三高的比例有增無減。衛生署數據顯示30%港人患有高血壓、8.5%患有糖尿病、52%膽固醇過高；當中約四成至七成人事前未經診斷，反映大多數港人或輕視三高一肥的危害。三高與肥胖息息相關又互相影響，肥胖症患者較一般更易出現三高，因此其併發症風險會大大增加。

對於減肥不當易「反彈」的原因，香港肥胖學會主席吳文玉醫生解釋，都市人難控制體重有三大原因，包括基因遺傳，生活失調以及極端減肥後副作用，導致體重不上不下，甚至「反彈」。她建議，減肥人士除了配合飲食及運動，需要時可尋求專業人士協助，如營養師等。她形容，減肥是「終身事業」，需要持之以恆，亦明白都市人平日未必有時間每天恆常做運動，故建議日常生活中可多動：

● 平日上班早1、2個站下車走路回公司

● 盡量減少在辦公室久坐

● 戒掉找人代勞的習慣

● 可走樓梯代搭電梯

● 放假時可安排體力消閒活動，如行山等

● 最難克服心魔 家人支持很重要

最難克服心魔 家人支持很重要

近期有研究報告指出，與肥胖相關的疾病多達224種，幾乎涉及所有專科。學會創會主席袁美欣醫生引述臨床經驗，指減肥最大困難是克服「心魔」，故此除了改變生活習慣及飲食調節之外，身邊人的支持亦很重要。她補充，解決肥胖問題須長期管理，現時可配合新藥物控制食慾，通過減食達致減肥效果。

轉載自晴報