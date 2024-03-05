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過勞催老 | 90後靚仔老師入行6年大走樣震驚網民！中醫拆解4類職業過勞症狀及解救大法！睇埋保健食療
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過勞催老 | 90後靚仔老師入行6年大走樣震驚網民！中醫拆解4類職業過勞症狀及解救大法！睇埋保健食療

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:轉載自晴報

　　自學生時期步入職場後，究竟衰老得有多快？内地一名90後男老師曬出自己執教6年來的照片，顔值變化震驚網民。

 

　　據内地媒體報道，山東濟南一名90後男子在學生時期，皮膚白净、明眸皓齒，可謂「校草級」靚仔。然而，2018年大學畢業後，他進入校園執教，轉眼間工作6年。他曬出自己做老師6年後變化，可見在做班主任之前，外表仍青春亮眼；但至2023年，他的樣子明顯變得蒼老：皮膚暗沉、面部浮腫、留鬍渣、戴眼鏡更顯雙眼無神。

 

網民：長成家長信任的樣子

 

　　從校草變大叔，男子判若兩人的差異引起不少網民震驚，笑言「男老師工作6年逐漸成為家長信任的樣子」、「這個畫風就對了」，紛紛感嘆「職場催人老」。

 

網民有乜講

 

1. 這顏值真是「一路飆升」啊

2. 我們學校的英文老師

3. 這就是歲月的力量

4. 一臉煞氣，不可愛了。

5. 當老師確實會成長得更快

 

自測過勞症狀

 

　　香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。腦中風、心律不正、甚至突發血栓情況，更有機會引發猝死。

 

6大過勞症狀

 

1.容易發脾氣

2. 經常感疲倦

3. 感到沒胃口

4. 經常因為小事而煩躁或生氣

5. 體重出現大變化

6. 女生經期混亂

 

資料來源：精神科專科醫生陳仲謀

 


中醫推介食療按摩緩解職業過勞症狀

 

　　註冊中醫師梁尹倩（Cinci）曾在「CheckCheckCin」Facebook專頁表示，中醫理論有「五勞」之說，久視、久卧、久坐、久立、久行都會使人過勞致病，而常出現腰酸背痛、眼乾、聲沙。梁醫師分享四大類職業過勞症狀，來看哪些是適合你的工作保健方法：

 

1. 腦力勞動者

 

症狀：大腦疲勞；頭昏腦漲、專注力下降、記憶力下降、失眠。

 

解救方法：

 

● 工餘時間放空、做和平日工作不同的事；聼音樂、運動、烹飪等都有助放鬆。

● 補益腎氣食材：黑芝麻、木耳、黑豆、烏雞

● 補腦食材：核桃、花生、開心果、栗子

● 按太陽穴：有助加快血液循環、醒腦提神、護耳養目、消除疲勞。

 

2. 重度用聲者

 

症狀：發聲疲勞；口乾舌燥、喉嚨乾痛、聲音嘶啞、失聲。

 

　　由於喉嚨缺乏滋養令聲道燥澀，初起喉嚨乾痛，後聲音沙啞甚至失聲；宜飲用清肺利咽茶保護聲帶。

 

解救方法：

 

胖大海木蝴蝶薄荷茶

 

● 胖大海2-3顆、木蝴蝶6克、薄荷6克

● 材料洗淨，用刀背拍鬆。放入保溫瓶以熱水沖洗一遍，再注入熱水焗15分鐘，稍放涼後加入蜂蜜調味即可。

● 注意：可反覆沖泡至味淡；身體無偏熱症狀不宜。

 

多食潤肺生津食材

 

● 雪梨、雪耳、百合、芝麻、蜂蜜、枇杷、石斛、杏仁、海底椰、玉竹、沙參

 

3. 久坐工作者

 

症狀：慢性疲勞；肩頸酸痛、腰痛、便秘、下半身水腫、有小肚腩。久坐不動令肌肉無力，有礙氣血運行。

 

解救方法：

 

● 小幅度拉筋運動

● 頸部伸展：頭朝上下左右方向輕輕下壓

● 肩部伸展：左手抱右臂壓向身，右手伸直上下移動；換邊做。

● 腰部伸展：腰向左轉，兩手拉著左邊椅柄停留15秒；換邊做。

● 腳部伸展：伸直腳尖，腳踝旋轉讓腳跟及小腿肚的筋伸展。

● 爭取活動機會。距離允許下，步行上下班；不時站起走動、伸展綳緊肌肉；行樓梯代替搭電梯；午餐時間多散步等。

● 久坐後注意擡頭、挺胸收腹，呼吸更多氧氣

 

4. 久站工作者

 

症狀：雙腳勞損；腰部酸痛、靜脈曲張、腳部水腫

 

解救方法：

 

活血茶療：山楂洛神花茶

 

● 山楂乾品5片、洛神花乾品2朵、冰糖適量

● 材料洗淨放入保溫瓶以熱水沖洗一遍，再注入熱水焗5分鐘，加入冰糖即可。（可反覆沖泡至味淡；孕婦、經期及胃部易不適者不宜）

 

足浴按摩

 

● 睡前做鹽水足浴，有助紓緩疲勞及加強氣血循環。

● 按摩承山穴（小腿肚肌肉下方凹陷處），用拇指按壓20次，有助去水腫、促進血液循環及舒緩腳抽筋。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#過勞#水腫#靜脈曲張#失眠#按摩#拉筋#保健#養生#網絡熱話#老師#中醫#中醫師#健康#家居#熱爆話題#工作過勞#衰老#精神心理#食療#湯水#穴位按摩#心理情緒
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