香港癌病關注日 ｜ 探討大灣區醫藥融合！醫藥互通不包括長期病患藥物？業界、病人望加快融合促「好藥平用」

【大灣區／醫療／癌症／醫生】癌病病人組織「同路人同盟」聯同大灣區醫療專業發展協會上周六（2日）舉辦「香港癌病關注日2024」論壇，以「大灣區醫藥融合」為主題，分析兩地融合對香港經濟和病友好處，藉此集合業界持份者及公眾意見。

兩地醫療水平仍有差距

近年有不少港人有意移居大灣區，惟其醫療服務未能與本港看齊，有病人擔心移居後無法配合癌症治療及其他長期病患者的需要。業界人士表示，現時藥械通手續繁複，加上昂貴運費等因素，至今仍未普及。此外，藥械通只針對臨床有急切需要之藥物，不包括疫苗或其他長期病患使用之藥物，以致兩地醫療體驗不一。為促進兩地城市於藥物註冊、使用制度，以及各項醫療服務融合互通，各界人士已從多方面合作，冀加快政策普及化。

業界合作推動醫藥互通

同路人同盟陳偉傑主席致開幕詞時指出，兩地醫藥互通可縮短病友輪候時間，本港現時正積極爭取臨床研究及加快藥物註冊，好讓醫生和病友能使用更多「好藥」治病。大灣區醫療專業發展協會蕭英傑則表示會協力推動兩地醫療模式融合，為更多病患提供優質的醫療服務，並期望可透過「藥械通」引進更多優質及具競爭力的藥物和疫苗選擇，造福病人。

重視保持醫療服務質素

醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生表示，兩地醫藥互通在公立醫院角度有兩大考量：醫療服務的質素及安全性。就醫療體系而言，鄧醫生指，醫管局十分支持兩地醫藥互通，「大灣區醫療人才交流計劃」有助促進兩地醫生互相認識所屬醫療體系。長遠來說，可紓緩本港醫療人手緊拙的情況。

兩地醫療體系交流是希望達至融合並非同化，兩地各有自己的優勢，互相學習可提升醫療服務。

臨床腫瘤科專科醫生區兆基醫生指出，目前本港病人正面對藥物費用昂貴的問題。兩地醫藥互通可降低藥物價格和增加用藥種類，讓更多本地病人和有意於大灣區居住之香港癌症病人，於區內接受適切治療。他補充，若病人能使用創新藥物，可加快「入藥」或提升治療效果及痊癒率。

促「好藥平用」 增港人對新藥機制信心

「1+」新藥審批機制生效後至今已新增2種藥物。立法會議員陳恒鑌及陳穎欣皆表示，明白港人對於加快新藥審批程序後的藥物認證或有疑慮。陳穎欣指，兩地醫藥互通可促使「好藥平用」，新機制依然嚴謹可靠。她透露，現時正爭取醫療券可於各醫療機構更普及使用，有望為市民帶來更多便利，惟兩地通用仍需要時間。

轉載自晴報