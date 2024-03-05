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吃水果要揀啱時間＋種類！糖尿病、胃不好要怎樣吃水果？失眠人士飯後啱食火龍果？消化不良要吃呢3種！哪些高升糖指數水果糖尿病人要避？即睇常吃水果GI值
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吃水果要揀啱時間＋種類！糖尿病、胃不好要怎樣吃水果？失眠人士飯後啱食火龍果？消化不良要吃呢3種！哪些高升糖指數水果糖尿病人要避？即睇常吃水果GI值

健康大晒
健康大晒

　　飯後吃水果是不少家庭的習慣，但是不是每個人也可以隨時隨地揀自己愛吃的水果？每日吃多少才不算過量？台灣營養師分享了吃水果的黃金時間，以及指定情況或人士選擇水果的宜忌！

 

水果要在甚麼時候吃？5大情況要識揀

 

　　水果看似十分健康，但其實暗藏陷阱！假如不小心一口接一口吃得過多，可能會影響健康！除了要控制分量，別以為揀一些酸酸的水果，就可以吸收較少熱量。台灣營養師簡鈺樺指水果的酸或甜只是一種味覺的訊號，並不代表熱量的高低。因此就算你愛吃的水果不太甜，也不要吃過量！

 

　　怎樣為之過量？台灣營養師高敏敏指一般人一次可吃一個拳頭大或以碗裝8分滿的水果，每天2至4次，吃當季水果更可吸收豐富膳食纖維，幫助排便及消化。

 

　　不過有5大情況就要小心揀水果，例如高血糖人士適宜在兩餐之間吃低GI及高纖維水果，如番石榴、蘋果及小番茄，避免血糖波動較大，兼增加飽足感。至於胃部不佳的話要避免空腹吃，面對菠蘿、檸檬及奇異果等較酸或有蛋白酶的水果也要說不，以防止刺激胃酸分泌！經常睡不好的人就可在晚餐後，吃些含豐富鎂的水果，如火龍果、奇異果及香蕉，提升褪黑激素及降低皮質醇。

 

　　至於特別情況，如吃大餐感到飽滯後可以吃含消化酵素的水果，如菠蘿、木瓜及奇異果，以幫助消化、加速分解。運動一族假如吃中、高GI水果，例如木瓜、葡萄及香蕉，更有助修復肌力及幫助體力恢復。

 

吃水果要揀啱時間＋種類！糖尿病、胃不好要怎樣吃水果？失眠人士飯後啱食火龍果？消化不良要吃呢3種！哪些高升糖指數水果糖尿病人要避？即睇常吃水果GI值

（圖片來源：高敏敏營養師Facebook）

 

下一頁：升糖指數與甜度無關！即睇常見水果屬於哪個級別

 

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Tags:#升糖指數#水果#西瓜#榴槤#荔枝#龍眼#葡萄#菠蘿#香蕉#士多啤梨#蜜桃#芒果#木瓜#小番茄#番石榴#奇異果#車厘子#葡萄柚#橙#梨#蘋果#三高#營養
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