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肝硬化 ︳ 台灣歌手張洪量立陶宛妻肝衰竭！成功換肝1年後病逝！急性排斥與種族有關？
健康Tips
醫生解說

肝硬化 ︳ 台灣歌手張洪量立陶宛妻肝衰竭！成功換肝1年後病逝！急性排斥與種族有關？

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:轉載自晴報

　　【肝衰竭／器官捐贈／換肝手術／肝硬化/張洪量】64歲台灣歌手張洪量與立陶宛籍愛妻Kate婚後育有一對子女，但Kate在2021年出現肝硬化，其後更惡化成肝衰竭急需換肝，惟張洪量因配對不成功而無法捐肝救妻，最後由其表弟捐肝予妻，移植手術成功，Kate康復進度良好。豈料，Kate在手術後1年出現排斥，最後不敵病魔離世。當年的主刀醫生近日公佈其罕見死因指，排斥現象或與種族有關。

 

2原因無法捐肝救妻

 

　　綜合台媒報道，64歲歌手張洪量於2008年與立陶宛籍體操選手Jekaterina Servut（Kate）結婚，育有一對子女。2021年4月，Kate出現黃疸、倦怠症狀，證實患上肝硬化。不到半年，Kate肝衰竭急速惡化，出現大量腹水、肋膜積水及感染，急需換肝。張洪量第一時間表示願意捐肝救愛妻，惟經醫生評估後，認為他年過60歲且肝臟太小，故不適合捐肝。最後由當時38歲的表弟捐肝予愛妻，手術由高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆主刀，肝臟移植非常成功。

 

　　同年12月，張洪量和Kate在術後曾在高雄長庚醫院的記者會上露面。張洪量透露，每周會親自駕車接載妻子覆診，來回車程10小時往返台北與高雄。他表示，

 

　　「回診像度蜜月嘛，不覺得辛苦。」

 

1年後現排斥 曾想過來港尋肝

 

　　Kate術後康復進度理想，有遵從醫生吩咐及建議，配合飲食和完全戒酒。據悉，Kate進行肝移植手術後1年，肝臟出現排斥。張洪量為救妻，明知道自己身體狀況不合適仍表示願意捐肝，甚至曾提出到香港為妻找肝臟的想法，惟最後Kate不幸於2022年病逝。張洪量去年在馬來西亞開演唱會期間憶起亡妻，多次落淚。

 

罕見死因與種族相關

 

　　當年的主刀的醫生陳肇隆近日受訪時表示，Kate移植肝臟後出現罕見的「頑抗性急性排斥」，是高雄長庚醫院2400多例換肝手術病患中，唯一一例由亞洲人捐肝給非亞洲人，和發生「頑抗性急性排斥」的病例。陳醫生解釋，肝臟移植術後約有兩成病患會出現急性排斥反應，通常增加抗排斥藥劑量或給予類固醇即可回復。

 

　　根據「美國器官移植受者科學登錄資料庫SRTR（Scientific Registry of Transplant Recipient）」逾8.5萬例的分析報告，指接受亞洲人捐肝的非亞洲人受肝者存活率最低，原因未明。

 

肝硬化5大成因+4招預防

 

　　據本港衞生署資料指出，肝硬化是因肝臟長期受損，導致肝纖維組織增加，肝小葉構造的改變而變硬。肝硬化是無法根治的，但可以透過藥物治療及改變生活方式，減低肝臟繼續受損的機會。倘若病情嚴重，患者可能需要接受肝臟移植。造成肝硬化有5大成因：

 

● 酗酒

● 感染病毒（如慢性病毒性肝炎）

● 大量服用某些藥物

● 長期受某些環境毒物侵害

● 遺傳或其他疾病所致(如代謝疾病及膽管阻塞)

 

　　預防勝於治療，衞生署亦建議4大保護肝臟的方法如下：

 

● 減少飲酒

● 注射乙型肝炎疫苗，保護肝臟免受乙型肝炎感染

● 避免服用不必要的藥物及成藥

● 保持均衡的飲食習慣，避免進食高脂肪及高膽固醇食品，減低患上肝病的機會（如膽石）

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#脂肪肝#治療#手術#肝硬化#器官捐贈#歌手#高雄#健康#張洪量#肝衰竭#器官移植#腸胃肝臟科
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