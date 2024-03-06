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半年無運動復操！內地男健身2小時推胸600下即發燒、全身乏力、小便茶色！確診橫紋肌溶解症！肝腎功能全超出正常值
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半年無運動復操！內地男健身2小時推胸600下即發燒、全身乏力、小便茶色！確診橫紋肌溶解症！肝腎功能全超出正常值

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【運動／健身／受傷／橫紋肌溶解】運動健身切勿過量，如果久休復操更要懂得逐步加強，避免造成傷害。內地有名男子長達半年時間沒有做運動，最近受朋友邀請去健身室運動，復操當日就做了2小時運動，結果回家後隨即發高燒、全身乏力，隔日就醫揭患「橫紋肌溶解症」。

 

男子復操發燒揭橫紋肌溶解

 

　　綜合內媒報道，江蘇淮安有名31歲劉先生本來有健身運動習慣，然而後來因為工作變動及照顧家庭等原因而暫停健身達半年時間。2月22日受朋友邀請到健身室復操，打算重新開始維持健身習慣，當天逗留在健身室達2個小時，做了600多下「機械胸推」。雖然運動量看似過量，但這對以前的他來說只是常規運動。

 

　　劉先生健身完回家後，開始感到有輕微不適，未幾更出現頭痛、全身無力、手臂痠痛及小便呈茶色等症狀，探熱更發現自己發燒至38度。他連忙到附近診所求醫，經檢查後發現其肌酸激酶高出正常標準近200倍、肝腎功能各項檢查亦超出正常值，醫生證實他患上「橫紋肌溶解症」，並建議他轉介到醫院看專科。

 

　　劉先生隨後到淮安市中醫院腎病科求診，專科副主任兼中醫師高先樓為他進行面診，了解過其病情後為他訂製資料方案；經過補液、利尿、保肝護腎等中西合併治療後，劉先生的病情及各項標準逐漸回復正常。

 

籲循序漸進增加運動強度

 

　　本港腎科專科醫生譚雋熹曾接受訪問指，橫紋肌溶解症是指人體肌肉組織受到急速及高強度破壞，肌肉分解後的酵素會在體內積聚，會導致腎臟機能的損傷，尿液變成茶啡色。如果情況輕微，一般可飲水排走酵素，惟若情況嚴重，甚至可造成急性腎衰竭。

 

　　橫紋肌溶解症的常見成因是肌肉大範圍受損傷，例如撞車、被擠壓，其次是過量運動。他提醒，不論任何年齡，進行任何運動都要量力而為，循序漸進增加運動強度，以免超身體負荷。

 

橫紋肌溶解症5大症狀

 

1. 大腿、肩部、下腰部肌肉疼痛、腫脹

2. 肌肉無力

3. 手臂和腿部難以活動

4. 尿液呈深紅色或褐色

5. 同時伴有發燒噁心嘔吐、心跳過快乏力、精神異常等

 

資料來源：心內科主任郭美群醫生

 

3大做運動貼士

 

1. 運動前務必要充分熱身

2. 不要突然之間大幅提高訓練量或者訓練強度，應循序漸進，當運動量大到感覺自己不能承受時要及時停止

3. 訓練前中後都要及時補充水分

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#健康問題#養生#痛症#損傷#健身#發燒#頭痛#腎衰竭#健康#其他病症#乏力#小便#橫紋肌溶解症#肝功能#腎功能#運動
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