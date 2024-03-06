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癌症治療 | 砒霜可治癌？內地醫生「以毒攻毒」治血癌病人！頭暈、乏力症狀消失、白細胞漸恢復正常，脫離生命危險？即睇血癌6大血癌病徵
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癌症治療 | 砒霜可治癌？內地醫生「以毒攻毒」治血癌病人！頭暈、乏力症狀消失、白細胞漸恢復正常，脫離生命危險？即睇6大血癌病徵

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:轉載自晴報

　　砒霜在古裝劇中頻繁出現，為劇毒之物，但原來在在現代醫學下竟然可以用來醫病？近日武漢一名女子患上急性血癌，就有醫生「以毒攻毒」，運用砒霜（三氧化二砷）結合維A酸進行治療，成功令她脫離生命危險，救回一命。

 

　　綜合內地媒體報道，56歲的汪女士（化姓）自今年1月起飽受頭暈、乏力的困擾，由於她過去曾患卵巢癌，擔心癌症復發，於是到武漢普仁醫院求醫。經過檢查後，醫生發現她的白細胞計數明顯偏低，僅有1.67（10^9／L），遠低於正常值3.5（10^9／L），建議她到血液內科就診。汪女士其後接受骨髓穿刺檢查，結果顯示她患上早期急性前骨髓性白血病（APML），亦即血癌。

 

　　醫院血液內科主任常偉表示，急性早幼粒細胞白血病患者被發現時，往往是疾病最嚴重時候，該病早期死亡高達50%，大多死於顱內出血、重症感染、彌散性血管內凝血（DIC）、惡性貧血等，「但是早期難關闖過後，治癒率高達90%以上。」

 

　　為了盡快遏制汪女士的病情，醫生團隊迅速制定利用三氧化二砷（即砒霜）聯合維A酸進行治療的方案。對此，常偉解釋道：

 

　　「砒霜若用不好就是劇烈毒藥，用得好反而能成為治病救人的良藥。研究發現小劑量砒霜可以乾擾巰基酶活性，調控癌相關基因的表達以及阻礙細胞週期的進程的途徑，發揮其抗癌的生物活性。」

 

　　據報，砒霜治療急性早幼粒細胞白血病要歸功於中科院院士王振義，研究發現小劑量砒霜可以干擾巰基酶活性，調控癌相關基因的表達以及阻礙細胞周期的進程的途徑，發揮其抗癌的生物活性。

 

　　最終，汪女士的病情在經過28天的治療後得到顯著改善，頭暈、乏力的症狀消失無蹤，白細胞計數亦逐漸恢復正常。常偉指，汪女士目前已脫離生命危險，現在即將進行下一步的化療及鞏固治療。

 

　　他又補充，「任何藥物都有其兩面性，關鍵在於如何科學、合理地運用它們，為患者帶來最大的益處。」

 

血癌6大徵狀

 

　　據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

 

1. 容易疲倦、盜汗 （晚間睡覺時大量出汗）

2. 發熱

3. 貧血、消瘦、無胃口

4. 肝脾及淋巴結（頸、腋下、腹股溝）腫大

5. 頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

6. 經常有出升（如牙齦、鼻）或傷口難以止血

 

資料來源：醫院管理局

 Copyright ©《TOPick》、《晴報》 

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#血癌#癌症#治療#貧血#頭暈#武漢#健康#砒霜#敗血病#血癌症狀#腫瘤科#乏力
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