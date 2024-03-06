英國公院 | 移英港女肚痛求醫發現腫瘤！公院手術排3個月、獨享單人病房設電視、飯餐甜品有得揀！大讚醫護細心有愛冇人黑面

不少移英港人均會擔心英國醫療，近日有已移英3年的港女分享在英國公立醫院第1次做切除腫瘤手術的感受。她由11月因肚痛檢查，發現體內有腫瘤，至2月尾安排入院做手術，她表示感覺當地醫護做事十分細心謹慎，而且會耐心解釋，更讓她意外的是，她在入院的第2日後被安排入住一人房，有獨立廁所，令她不禁感嘆：「呢度住公立醫院比起香港好100倍。」

已移居英國3年的女事主早前於Facebook「英國香港人生活交流區」分享自己於英國的手術經歷，指自己居住於約克郡東區，去年11月開始肚痛，先約見普通科醫生，之後驗血照CT，再發現腫瘤，2月尾便已被安排入院做手術。

她記得入院首日，便要見多個護士醫生，並被問不同問題、病歷及解釋手術的步驟，之後換了病人袍，壓力襪後，將私人物品收妥後，便被帶入去手術室，準備接受全身麻醉。她指手術後，自己醒過來時，便已經身處病房。

「我見到自己吊緊鹽水，仲有2包唔知咩東東？ 護士同我講如果真係好痛，就按一下掣，呢個係嗎啡。」

她又指自己十分幸運，第2天被安排搬入到「一人房」，房入面有獨立電視、電話及洗手間。至於膳食方面，她指午餐、晚餐及甜品均可自行選擇，醫院亦會讓病人自行決定穿著病人還是自己的睡衣，自己只需於外面穿上一件晨褸便己十分保暖及方便。至第3日，醫院又會遣派一名物理治療師向事主了解其需要及教她如何自己落床，上落樓梯，等等….事主指自己住院4日，便可出院，出院前會有幾個醫生檢查情況，總括而言，她對當地的醫護及技術亦十分滿意，

「總括嚟講，呢度住公立醫院比起香港好100倍。醫生，護士，阿姨都好有心機同我傾。（咁多日我都無見過邊個對過我黑面）」

她亦希望借自身經歷，指移英的朋友一旦生病亦不用太過擔心同緊張，只需放鬆心情去好好休息，自然就會好快康復。

轉載自晴報