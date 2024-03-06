歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
英國公院 | 移英港女肚痛求醫發現腫瘤！公院手術排3個月、獨享單人病房設電視、飯餐甜品有得揀！大讚醫護細心有愛冇人黑面
健康Tips
醫學新知

英國公院 | 移英港女肚痛求醫發現腫瘤！公院手術排3個月、獨享單人病房設電視、飯餐甜品有得揀！大讚醫護細心有愛冇人黑面

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少移英港人均會擔心英國醫療，近日有已移英3年的港女分享在英國公立醫院第1次做切除腫瘤手術的感受。她由11月因肚痛檢查，發現體內有腫瘤，至2月尾安排入院做手術，她表示感覺當地醫護做事十分細心謹慎，而且會耐心解釋，更讓她意外的是，她在入院的第2日後被安排入住一人房，有獨立廁所，令她不禁感嘆：「呢度住公立醫院比起香港好100倍。」

 

　　已移居英國3年的女事主早前於Facebook「英國香港人生活交流區」分享自己於英國的手術經歷，指自己居住於約克郡東區，去年11月開始肚痛，先約見普通科醫生，之後驗血照CT，再發現腫瘤，2月尾便已被安排入院做手術。

 

　　她記得入院首日，便要見多個護士醫生，並被問不同問題、病歷及解釋手術的步驟，之後換了病人袍，壓力襪後，將私人物品收妥後，便被帶入去手術室，準備接受全身麻醉。她指手術後，自己醒過來時，便已經身處病房。

 

　　「我見到自己吊緊鹽水，仲有2包唔知咩東東？ 護士同我講如果真係好痛，就按一下掣，呢個係嗎啡。」

 

　　她又指自己十分幸運，第2天被安排搬入到「一人房」，房入面有獨立電視、電話及洗手間。至於膳食方面，她指午餐、晚餐及甜品均可自行選擇，醫院亦會讓病人自行決定穿著病人還是自己的睡衣，自己只需於外面穿上一件晨褸便己十分保暖及方便。至第3日，醫院又會遣派一名物理治療師向事主了解其需要及教她如何自己落床，上落樓梯，等等….事主指自己住院4日，便可出院，出院前會有幾個醫生檢查情況，總括而言，她對當地的醫護及技術亦十分滿意，

 

　　「總括嚟講，呢度住公立醫院比起香港好100倍。醫生，護士，阿姨都好有心機同我傾。（咁多日我都無見過邊個對過我黑面）」

 

　　她亦希望借自身經歷，指移英的朋友一旦生病亦不用太過擔心同緊張，只需放鬆心情去好好休息，自然就會好快康復。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#移民#約克郡#香港#英國#移民英國#英國醫療#英國公立醫院#腫瘤科#腫瘤
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生