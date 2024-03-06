驚蟄節氣 ｜ 春天是疏通肝膽重要時間！教你敲膽經提振陽氣！推介「白背木耳羅漢果雞湯」，滋補肝腎益氣補血！

「天氣十分潮濕呀！牆身也出水珠了。」Iris說。

「又到了驚蟄。驚蟄，古稱『啟蟄』，漢朝時期編撰的禮制著作《大戴禮記·夏小正》中就記載：『正月啟蟄，言發蟄也。』驚蟄節氣，春雷初響，驚醒冬眠中的萬物，恢復生機，象徵春天的到來。」我說。

「是不是春困？人特別累的。」Iris說。

「近日天陰陰，下雨連連。本來春天陽氣升發，因為脾虛濕重，陽氣不升，氣血未能上達頭部，人便會感到疲倦和不精神。我們稱為春困。

春天相對應的臟腑為肝和膽。肝與膽互為表裏，肝者，干也。干戈的干，指的是矛盾的盾，也是盾牌的意思。盾牌是保衛身體，抗拒外邪。

肝與膽合，名為清淨之府，膽者，敬也。膽是肅敬遵行的意思，具有貫徹、決斷的作用。例如生氣、飲食失節，這些都會留下不要的東西。不要的東西如不排出體外，則成致病邪氣。肝與膽合作，把邪氣除走，維護身體健康。

因為膽的功能正常，五臟六腑和氣血才會清淨，無致病邪，故內經又云︰凡十一臟，取決於膽。」我說。

「我聽過敲膽經，現在是不是要做呢？」Iris問。

「說得對！春天正是疏通肝膽的重要時間。近日不少人精神欠佳，起床後敲膽經提振陽氣。我們只要坐好，雙手握空拳，輕輕敲大腿兩側，由屁股至膝蓋這一段就行。一天敲兩至三次，每次五至十分鐘。有時間敲久一點也可，輕鬆無壓力便是了。」我說。

「飲食方面要注意甚麼？」Iris問。

「當以溫陽化濕為主，配以甘潤之品，以陰中求陽，助陽氣生發；可以吃枸杞子和蓮子。枸杞子有滋補肝腎，益精明目的功效。蓮子有益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。如果肝氣不舒可以選擇疏通之品，如白背木耳。白背木耳有涼血止血、潤肺益胃、益氣補血的功效。

天氣潮濕，脾虛致津液不足，反而感到乾燥。我們可以吃羅漢果。羅漢果性涼，味甘，入肺、大腸經，能清熱潤肺，止咳，利咽，滑腸通便。濕重痰盛，可以加陳皮和生薑。這些材料可煲成時令湯，養顏保健。」我說。

「一年之計在於春，持續敲膽經，喝喝養生湯，今年身體更健康！」Iris笑說。

即睇白背木耳羅漢果雞湯點煲