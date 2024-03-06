歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
靈靈法同你拆解降頭！
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
驚蟄節氣 ｜ 春天是疏通肝膽重要時間！教你敲膽經提振陽氣！推介「白背木耳羅漢果雞湯」，滋補肝腎益氣補血！
養生Tips
廿四節氣
湯水食療

驚蟄節氣 ｜ 春天是疏通肝膽重要時間！教你敲膽經提振陽氣！推介「白背木耳羅漢果雞湯」，滋補肝腎益氣補血！

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「天氣十分潮濕呀！牆身也出水珠了。」Iris說。

 

　　「又到了驚蟄。驚蟄，古稱『啟蟄』，漢朝時期編撰的禮制著作《大戴禮記·夏小正》中就記載：『正月啟蟄，言發蟄也。』驚蟄節氣，春雷初響，驚醒冬眠中的萬物，恢復生機，象徵春天的到來。」我說。

 

　　「是不是春困？人特別累的。」Iris說。

 

　　「近日天陰陰，下雨連連。本來春天陽氣升發，因為脾虛濕重，陽氣不升，氣血未能上達頭部，人便會感到疲倦和不精神。我們稱為春困。

 

　　春天相對應的臟腑為肝和膽。肝與膽互為表裏，肝者，干也。干戈的干，指的是矛盾的盾，也是盾牌的意思。盾牌是保衛身體，抗拒外邪。

 

　　肝與膽合，名為清淨之府，膽者，敬也。膽是肅敬遵行的意思，具有貫徹、決斷的作用。例如生氣、飲食失節，這些都會留下不要的東西。不要的東西如不排出體外，則成致病邪氣。肝與膽合作，把邪氣除走，維護身體健康。

 

　　因為膽的功能正常，五臟六腑和氣血才會清淨，無致病邪，故內經又云︰凡十一臟，取決於膽。」我說。

 

　　「我聽過敲膽經，現在是不是要做呢？」Iris問。

 

　　「說得對！春天正是疏通肝膽的重要時間。近日不少人精神欠佳，起床後敲膽經提振陽氣。我們只要坐好，雙手握空拳，輕輕敲大腿兩側，由屁股至膝蓋這一段就行。一天敲兩至三次，每次五至十分鐘。有時間敲久一點也可，輕鬆無壓力便是了。」我說。

 

　　「飲食方面要注意甚麼？」Iris問。

 

　　「當以溫陽化濕為主，配以甘潤之品，以陰中求陽，助陽氣生發；可以吃枸杞子和蓮子。枸杞子有滋補肝腎，益精明目的功效。蓮子有益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。如果肝氣不舒可以選擇疏通之品，如白背木耳。白背木耳有涼血止血、潤肺益胃、益氣補血的功效。

 

　　天氣潮濕，脾虛致津液不足，反而感到乾燥。我們可以吃羅漢果。羅漢果性涼，味甘，入肺、大腸經，能清熱潤肺，止咳，利咽，滑腸通便。濕重痰盛，可以加陳皮和生薑。這些材料可煲成時令湯，養顏保健。」我說。

 

　　「一年之計在於春，持續敲膽經，喝喝養生湯，今年身體更健康！」Iris笑說。

 

即睇白背木耳羅漢果雞湯點煲

 

CONTINUE READING
Tags:#湯水#食療#驚蟄#肝膽#春困#春天養生#養生#保健#白背木耳羅漢果雞湯#白背木耳#羅漢果#蓮子#枸杞子#杞子#中醫
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生