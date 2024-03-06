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亞洲素食展2024 | 三八婦女節開鑼勁多優惠！女士免費入場 + 有小禮物！生日、身份證有XX免費入場！現場購票可獲價值$100贈品！$10買豆品、燕麥奶組合、加購椰子油
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亞洲素食展2024 | 三八婦女節開鑼勁多優惠！女士免費入場 + 有小禮物！生日、身份證有XX免費入場！現場購票可獲價值$100贈品！$10買豆品、燕麥奶組合、加購椰子油

健康大晒
健康大晒

　　灣仔會展又有新展覽！今次係素食者主場！由3月8至10日將會舉行第10屆亞洲素食展，開幕前率先公布大量入場優惠，包括3.8婦女節女士專屬小禮物、指定人士免費入場、現場購票可獲贈價值$100的贈品等！現場更有多款著數產品，一同搶先了解有甚麼必買筍貨！

 

亞洲素食展2024 | 三八婦女節開鑼勁多優惠！女士免費入場＋有小禮物！生日、身份證有XX免費入場！現場購票可獲價值$100贈品！$10買豆品、燕麥奶組合、加購椰子油


（圖片來源：亞洲素食展）

 

亞洲素食展 ︳ 5大入場優惠：展覽首日女士免費入場！

 

　　
　　第10屆素食展將於今個周末舉行（3月8至10日），未開幕就率先公布多個入場優惠，希望吸引更多素食者或追求健康生活的朋友們參觀掃貨！女士們注意，適逢展覽首日是3月8日婦女節，所有女士將可免費入場，大會更額外送出1,000份專屬小禮物給各位美女，數量有限，送完即止！

 

　　另外亦有三日皆適用的著數，為慶祝亞洲素食展10周年，無論10月或每月10日生日，又或者證件含有「10」兩個字相連的都可以免費入場！而11歲或以下小童及60歲或以上「綠悠咭」或「長者咭」持咭者同樣免費入場。不屬這些「中獎者」不用失望，如果在現場購票，可獲贈$100德國製環保餐具一套，先到先得！每日首100位入場人士亦可獲贈精美禮品，想知是甚麼的話，記得盡早入場！

 

下一頁：即睇會場優惠＋新派產品！

 

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Tags:#亞洲素食展#灣仔#會展#營養#素食#優惠#著數#Jetso#純素
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