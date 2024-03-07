Facebook、IG全球大死機！現代人無得用社交平台欠安全感？焦慮、心跳加速或患「無手機焦慮症」！嚴重可致3大精神疾病？

Meta旗下的Facebook、Instagram、Threads於前晚（5日）約11點發生故障，數以萬計用戶帳號突然全都被登出，影響全球用戶。故障持續約1小時，Facebook率先於凌晨12點多恢復運作，Instagram和Threads則於接近凌晨1點恢復服務。有不少本港網民於網上討論區笑指「世界末日」、「以為被人hack（黑客入侵）」，另有網民表示對於無法使用社交平台感到不安、焦慮，亦不知道該如何渡過這段「死機」時間。

拆解無手機焦慮症

對於無法透過手機使用社交平台所產生的焦慮感，據美國國家衛生院（National Institutes of Health，NIS）資料顯示，這可以視為患上「無手機焦慮症」（Nomophobia），「無手機焦慮症」主要描述現代人害怕脫離使用手機的心理狀態。資料指，當一個人過度沉迷於使用手機，會逐漸發展出自卑、內向等心理狀態，嚴重可發展出社交恐懼症、社交焦慮症或恐慌症。

無手機焦慮症7大症狀：

1. 焦慮情緒

2. 呼吸改變

3. 發抖

4. 冒汗

5. 激躁

6. 失去方向感

7. 心跳加速

資料來源：美國國家衛生院

「無手機焦慮症」（Nomophobia）一詞由英國研究組織YouGov的一項研究所提出，該研究目的主要評估過度使用手機導致焦慮症的可能性。研究發現，近53%有持續使用手機的英國人在「丟失手機、電量或流動網絡額度耗盡或沒有網路覆蓋」時會感到擔憂，有接近9%受訪者表示在手機關機時感到緊張；此外，有過半數受訪者認為，當手機關機就會擔心無法與親人和伴侶保持聯繫，也是受訪者產生恐懼症的主要原因。

「無手機焦慮症」患者喜歡虛擬互動，會長時間瀏覽社交平台，同時避免面對面的社交活動；而因為網絡世界發達的發展，現代人習慣不斷使用手機、不斷在虛擬世界和人進行社交，故當突然失去了與網絡世界的連結，便容易出現「無手機焦慮症」。

轉載自晴報